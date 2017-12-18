ما هو السبب وراء طرد “البلتاجي” اليوم من قاعة المحكمة؟

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شهدت أحداث جلسة محكمة جنايات القاهرة والتي تم عقدها اليوم بمجموعة من التفاصيل المثيرة، حيث ذكرت المصادر خلال التصريحات أن تلك الأحداث التي وقعت وأثارت الجدل بين الحضور كانت خاضعة لبطولة “محمد البلتاجي” القيادي الأخواني المتهم في القضية.

وكانت جلسة اليوم تابعة لقضية اقتحام الحدود الشرقية والتي عُرفت خلال الفترة الماضية بأنها قضية اقتحام السجون، وكانت المحكمة اليوم برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” وقد تم عقدها في معهد أمناء الشرطة بطرة.

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حيث قامت هيئة المحكمة خلال سير الأحداث بطرد محمد البلتاجي من قاعة المحكمة، وقد ذكرت المصادر من الشهود العيان، أن هذا قد جاء من قبل المحكمة نتيجة المناقشة التي خاضها البلتاجي مع مدير الإدارة العامة للأمن المركزي التابع لمنطقة شمال سيناء، اللواء “ماجد نوح”.

وأضافت المصادر خلال التصريحات أنه على الرغم من قيام المحكمة بتنبيه البلتاجي أكثر من مرة بأنه يخرج عن الأحداث من خلال طرحه الأسئلة التي لا علاقة لها بالدعوى على الإطلاق، إلا أن البلتاجي استمر في فعل ذلك، وبالتالي فقد قامت هيئة المحكمة بطرد البلتاجي من القاعة تحت الحراسة المشددة.

كما أضافت المصادر أيضا أن إجراءات إعادة المحاكمة للمتهمين الحالية تأتي في ظل قيام محكمة النقد بإلغاء الأحكام التي جاءت في تلك القضايا من قبل، وذلك من قبل محكمة الجنايات التي خضعت وقتها لرئاسة المستشار “شعبان الشامي”.

حيث قام المستشار “شعبان الشامي” وقتها بإصدار حكم المحكمة الخاص بإعدام كلا من محمد بديع ومحمد مرسي ورشاد البيومي ورئيس مجلس الشعب السابق “محمد سعد الكتاتني” وعصام العريان، هذا بجانب حكم المؤبد الذي أصدرته المحكمة وقتها في حق 20 آخرين.

جاء هذا خلال التفاصيل التي وردت إلينا اليوم والتي تشير إلى السبب وراء الأحداث المثيرة للجدل والتي وقعت اليوم في قاعة المحكمة خلال سريان الأحداث العادية للمحاكمة، والسبب الذي دفع رئيس المحكمة للقيام بطرد البلتاجي من قاعة المحكمة خلال مناقشة القضية التي يُتهم فيها البلتاجي اليوم وتفاصيل ما صدر من البلتاجي ليتسبب في هذا.

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