الكشف عن تفاصيل قانون التأمين الصحى الشامل الجديد

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صرح السيد “أحمد العرجاوي”، والذي يعمل في منصب عضو لجنة شؤون الصحة في مجلس النواب، أنه بالنسبة إلى الفئات التي تم إعفائهم طبقا لقرار التأمين الصحي من دفع اشتراك التأمين الصحي المقرر، أنه قد كان من بينهم كافة المواطنين الذين تقل رواتبهم خلال الفترة الحالية عن 1500 جنيه شهريًا.

وقد أضاف السيد “أحمد العرجاوي” أثناء حواره الصادر في برنامج هذا الصباح، أن هناك حتى الآن وطبقا للقانون الجديد ما يقارب من 32 مليون مواطن معافين من دفع اشتراك التأمين الصحي الجديد، وأنه بالنسبة إلى بنود قانون التأمين الصحي الجديد قد تم وُضِعه على مراحل عديدة، والآن يعد القانون في مرحلته الأخيرة، مؤكدًا إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد عليه حتى الآن إجماع كبير من قبل العديد من أعضاء مجلس النواب وذلك أثناء جلسة اليوم الاثنين، وعلى الرغم من هذا هناك أربعة أعضاء رفضوا القانون.

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وينص قانون التأمين الصحي الجديد على أن يكون الاشتراك 5% فقط من الأجر المخصص للتأمين، بشرط لا يرتفع مجموع ما يدفعه الفرد عن كل الأسرة ٧%، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق التكلفة.

وبالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات، فيكون الاشتراك 2% فقط من قيمة المعاش الشهري، و3% للزوجة غير العاملة أو التي لا تملك دخل ثابت، و1% فقط في عن كل ابنة مُعاق.

كما أن هناك مميزات عديدة لقانون التأمين الصحي الجديد من ضمنها:

• من حق أي مواطن الحصول على “كارت التأمين صحي” و التوجه إلى أي مستشفى حاصلة على الجودة للعلاج بها.

• قانون التأمين الصحي سيكون نظام تكافل اجتماعي إلزامي لجميع المواطنين، كما أن الدولة تتكفل به لغير القادرين.

• سيقدم التأمين الصحي جودة عالية في الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.

• تقديم خدمات صحية “لغير القادرين” الذين يبلغون ٣٢% تقريبًا من الشعب وسيتم تغطيتها من قبل الدولة.

• دعم حرية المواطنين في الاختيار بين الخدمات الصحية المقدمة لهم إما عن طريق القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.