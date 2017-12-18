“المصرية للاتصالات” تعلن عن زيادة سرعات الإنترنت في مصر مع نهاية 2017

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس شؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات المهندس “رفعت جنيدي” حيث أعلن أن خدمات الإنترنت سوف تشهد تحسن بواقع 90% من الشبكة، وأكد على أن ذلك من واقع الأرقام والقياسات، وأوضح أن المناطق التي تشهد مشاكل في خدمات الإنترنت بحيث تمثل 10% فقط من الشبكة سيتم تحسينها على مراحل.

تم الإعلان عن تلك التصريحات خلال اجتماع “لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البرلمانية” برئاسة النائب “نضال السعيد” حيث تم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجه إلى الشركة المصرية للاتصالات عن خدمات التليفون الأراضي وكذلك خدمات الإنترنت، وكان ذلك تعقيب رئيس شؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات عن سؤال تم طرحه من قبل أمين سر اللجنة البرلماني “أحمد زيدان” عن أسباب تردي خدمات “الإنترنت” بالإضافة إلى فصلها بشكل متكرر على مدار ساعات اليوم.

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وأكد المهندس “رفعت جنيدي” أن أٌقل سرعة للإنترنت سوف تقدمها “الشركة المصرية للاتصالات” لأي مواطن في جهورية مصر العربية سيكون أربعة ميجا في نهاية عام 2017، وأشار أن في بداية العام الجديد 2018 سوف تشهد تقديم مزيد من العروض على زيادة سرعة الإنترنت للمستخدمين.

وقام النائب “أحمد زيدان” بتوجيه سؤال إلى المهندس “رفعت جنيدي” عن مدى صحة الإعلانات الوظيفية التي يقوم بها أحد فروع شركة تي إي داتا، أجاب المهندس “رفعت جنيدي” أن هذا الأمر يعد ممنوع، وسوف يتم النظر في أمر هذا الإعلان، وأضاف النائب “علي أبو دولة” أن هناك بعض الأهالي القاطنين في الأماكن والقرى التابعة إلى مركز الفشن بمحافظة بني سويف يعانون من عدم وجود خدمات تليفون أرضي، وكذلك خدمات الإنترنت في بعض القرى، وشدد “رفعت جنيدي” على أن هذه المشكلة قد تم حلها بالكامل، وهناك قرى سوف ضمن خطة الشركة في الربع الأول من العام الجديد 2018.

وأوضح المهندس “رفعت جنيدي” أن الشركة المصرية للاتصالات هي المالكة في الوقت الحالي لشركة “تي إي داتا” التي تقدم خدمات الإنترنت الأراضي، وأشار أن الشركة قد قامت باستبدال عدد كبير من الراوترات التي تم اختراقها في الفترة الأخيرة بالمجان لعملاء الشركة، حتى لا يتأثر المواطنين، وأضاف أنه تم تغيير ستة وعشرين ألف أربعمائة روتر من أصل ثلاثين ألف حيث قال “الهجوم الإلكتروني أو الهاك حدث لنوع قديم من الراوترات، وتداخلنا بشكل سريع ليتم حل هذه الأمر”.

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