أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 19/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع بالنسبة إلى اخبار الطقس اليوم أن يكون الطقس مائل للدفء في الشمال على الوجه البحري والقاهرة، بينما يكون مائل للحرارة في ساعات النهار جنوباً، وتنخفض درجات الحرارة في المساء ليسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره، وذلك وفقاً لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما جاء في أخبار الطقس اليوم أن الرؤية ستنخفض صباحاً على أغلب المناطق فى شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بسبب الشبورة المائية، وأنه سوف يلاحظ ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ويكون معظمها باتجاه الشمال الشرقي وتكون خفيفة إلى معتدلة، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد.

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وعن حالة البحر من المتوقع أن طبقا لتصريحات الأرصاد الجوية تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويكون ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى مترين وتكون الرياح شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وتسجل الأمواج ارتفاعاً بين متر ونصف إلى مترين وتأتي الرياح من الجهات الجنوبية الشرقية إلى الشمالية الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية فتكون:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 18

الإسكندرية 22 14

وسط الدلتا 23 17

بورسعيد 23 16

دمياط 21 15

بلطيم 22 14

الإسماعيلية 24 15

السويس 24 15

العريش 23 13

رفح 22 12

سيوة 21 12

مرسى مطروح 20 13

السلوم 19 12

رأس سدر 24 14

الطور 25 13

نخل 25 8

كاترين 23 18

مرسى علم 27 14

نويبع 23 18

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 24 13

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

قنا 30 11

أسيوط 26 10

المنيا 26 10

سوهاج 28 10

الأقصر 30 13

أسوان 31 13

أبو سمبل 31 13

حلايب 27 19

شلاتين 28 18

الوادي الجديد 28 13

أبو رماد 28 18

رأس حربة 29 19

هذا وينصح المسافرين في الصباح الباكر بضرورة توخي الحذر نظراً لوجود شبورة مائية تجنباً لحدوث حوادث على الطرق السريعة، كما ينصح السائقين أيضاً بتوخي الحذر والتروي في الساعات الأولى من الصباح الباكر.