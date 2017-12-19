“شادية ثابت” تعلن “قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي” هدية إلى الشعب المصري

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري الدكتورة “شادية ثابت” خلال لقائها التلفزيوني في برنامج “صباح أون” الذي يتم إذاعته على قناة “أون لايف الفضائية” حيث أعلنت أن “قانون التأمين الصحى الشامل الجديد” هو قانون إلزامي، حيث أن قانون التأمين الصحي الساري في الفترة الحالية كان يغطي 85% فقط من الشعب المصري.

وأشارت الدكتورة “شادية ثابت” أن قانون التأمين الصحي الشامل الاجتماعي بيشمل فهو قانون يشمل 104 مليون مواطن مصري حيث أعلنت أن هذا القانون إلزامي، وأضافت أن قانون التأمين الصحي سوف يحقق العدالة الاجتماعية حيث يشمل المستشفيات العامة، والخاصة سيكون هناك تنافسية على أن يتم العلاج للغير قادرين على نفقة الدولة، وأضافت أن قانون التأمين الصحي الشامل يعد هدية من القيادة السياسية إلى الشعب المصري.

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وأضافت الدكتورة “شادية ثابت” أن رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” بنفسه كان يتابع مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وأكدت أن هذا القانون استمر مدة 11 سنة في الدراسة حيث أن هناك العديد من التحديات التي كانت تعيق تطبيق هذا القانون في الفترة السابقة، وأشارت أن هذا القانون لو سلك مساره الصحيح وكان له التمويل المستمر يسعد إنجاز يدل على أن مصر تسير إلى النهضة.

وأعلنت الدكتورة “شادية ثابت” أن التأمين الصحي الحالي متدني حيث أن الممول هو نفسه من يقوم على تطبيق الخدمة فتبعاً لموارده المالية يقدم الخدمة ولهذا تجد الخدمة متدنية، وأشارت أن قانون التأمين الصحي الشامل يفصل كل من التمويل على حدا، ومقدم الخدمة على حدا، والرقابة منفصلة أيضا، وأشارت أن مقدم الخدمة هي وزارة الصحة والسكان، التمويل يتم تقديمه عن طريق “مجلس الوزراء المصري”، الرقابة تتم من خلال “رئاسة الجمهورية المصرية”.

وأشارت الدكتورة شادية ثابت أن مقدم الخدمة سيكون شغله الشاغل في القانون الجديدة عن احتياجات المريض دون النظر إلى التكلفة وسوف يشمل العلاج الطبي التحليل، وكذلك العمليات الجراحية المختلفة وبالتالي سيؤدي هذا إلى تحسن الخدمات الصحية، وأضافت أن هناك عدالة اجتماعية في القانون من خلال تقديم الخدمة، وأشارت أن قانون التأمين الصحي الإلزامي يشمل فقط نسبة 1% من الراتب الشهري ليكون النظام تكافلي.

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