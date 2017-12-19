أخبار مصر اليوم الثلاثاء 19/12/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تستمر الأحداث المختلفة وتتنوع أخبار مصر اليوم على مدار الساعة فى كافة المجالات، كما ورد أنه أنه قد وقع خلال اليوم الثلاثاء الموافق 19/12/2017 العديد من الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية، كما تصدرت الصحف المصرية الكثير من أخبار مصر ولهذا نستعرض لكم في هذا المقال اخر اخبار مصر اليوم.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 19/12/2017: حسام البدري يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلي لاعبيه قبل مواجهة سموحة

يختتم فريق النادي الأهلي اليوم الثلاثاء آخر تحضيراته المقررة قبل لقائه القادم أمام فريق سموحة على أرضية ملعب التتش التابعة إلى مقر النادي الرئيسي في الجزيرة والتي سوف تكون يوم غداً الأربعاء، وعلى هذا عقد الكابتن حسام البدري جلسة خاصة مع اللاعبين ووجه تحذيرا شديد اللهجة إلي لاعبيه، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي على صفحة موقع مصر 365 من هنا.

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أخبار مصر اليوم الثلاثاء 19/12/2017: “شعبة الاتصالات” تكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن فى 2018

أعلنت “شعبة الاتصالات” في بيان لها عن حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن مع دخول عام 2018 وخطتها المقررة في هذا الصدد للعام الجديد بعد أن ظهرت العديد من التنبؤات والأخبار فى هذا الصدد فى الفترة الأخيرة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي على صفحة موقع مصر 365 من هنا.

بعد ارتفاع الأسعار بوجه عام في كافة المحافظات أصبح الكثيرين يبحثون دائمًا عن أرخص مناطق للسكن في القاهرة، ولهذا تم الكشف عن أسعار أرخص 10 مناطق للسكن في القاهرة وتم تحديد أسعار إيجار الشقق فيها، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة المقال الرئيسي على صفحة موقع مصر 365 من هنا.

أخبار مصر اليوم الثلاثاء 19/12/2017: “خبراء” يعلنون 3 سيناريوهات “للتموين” لإخراج 26.9 مليون فرد من منظومة الدعم السلعي