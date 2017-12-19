بنك القاهرة والمصرف المتحد يعلنان عن قروض لتمويل رحلات حضور كأس العالم 2018

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أعلنت مجموعة من المصادر المسؤولة التابعة لبنكي القاهرة والمتحد أن البنكين يقدمان مجموعة من العروض التي يمكن من خلالها إتاحة الفرصة للمشجعين بالذهاب لحضور كأس العالم، حيث من المقرر أن يعلن البنكين خلال الأيام القليلة القادمة عن عروض القروض التي يقدمها البنكين لسداد تكاليف السفر وحضور كأس العالم 2018.

وأضافت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها، أن القروض التي ستقوم البنوك بالإعلان عنها خلال الأيام القادمة تضم الإقامة والتأشيرة وتذكرة السفر، هذا بجانب أنه يمكن لأصحاب الأعمال الحرة والموظفين في القطاع الخاص والحكومي بجانب أصحاب الأوعية الإدخارية الحصول على تلك القروض.

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هذا بجانب أن القرض الذي تمنحه البنوك وفقا للتصريحات التي أعلنت عنها المصادر تغطي ما يصل إلى 70% وحتى 90% من إجمالي تكلفة رحلات المونديال، ويتم تحديد النسبة التي يمكن أت يغطيها القرض وفقا للدخل الذي يحققه العميل هذا بجانب التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالبرنامج والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

هذا بجانب أن المصادر قد أكدت أن تفاصيل القروض والتي تتعلق بالحد الأقصى للتمويل وكذلك تفاصيل أسعار الفائدة الي ستحددها البنوك على تلك القروض خلال الأيام القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن قائمة البنوك التي أعلنت عن استعدادها لتمويل الراغبين في السفر لتشجيع المنتخب في روسيا في مباريات كأس العالم 2018 قد شملت بنك الكويت وبنك مصر والبنك الأهلي، هذا في محاولة من البنوك لتوفير الفرصة المناسبة للمشجعين للذهاب إلى المباريات وتشجيع المنتخب.

كما وأكدت المصادر أيضا خلال التصريحات التي قامت بها أن الفترة التي ستمنحها البنوك للعملاء لسداد قيمة القروض وكذلك أسعار الفائدة التي ستحددها البنوك من المؤكد أن تكون مناسبة لجميع الطبقات وكافة الظروف، وبالتالي تكون الفرصة سانحة أمام الجميع للإقدام على تلك القروض وحضور مباراة كأس العالم.

وجاءت تلك الإجراءات الأخيرة من قبل البنوك سعيا لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات للمواطنين، هذا بجانب إتاحة الفرصة أمام المواطنين من المشجعين لرياضة كرة القدم للسفر وحضور المباراة وتشجيع المنتخب .

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