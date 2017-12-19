تعرف على السلع والخدمات التي سوف يزيد سعرها في 2018

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يتوقع غالبية الشعب في جمهورية مصر العربية ان يحدث ارتفاع في اسعار عدد من السلع والخدمات المختلفة في السوق المصري،وهناك توقع بأن يكون هذا الارتفاع في اثناء العام القادم عام 2018، ويأتي ذلك التوقع من قبل المصريين بسبب خطة الإصلاح الاقتصادي التي يتم تنفيذها في الدولة المصرية من قبل الحكومة والبرلمان.

والجدير بالذكر ان الحكومة المصرية قد قامت بتطوير عدد من القطاعات في مصر من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي المصري وحيث انه من الاشياء التي تعمل عليها الحكومة ايضا هو تطبيق قانون التأمين الصحي، والجدير بالذكر أنه قد تمت الموافقة عليه خلال الأيام الماضية من قبل مجلس النواب المصري “البرلمان”.

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ومن جهة اخرى فان عدد من الخبراء الاقتصاديين قد قاموا بالتصريح بخصوص السلع والخدمات التي من المتوقع ان يتم رفع سعرها بناء على خطة الإصلاح الاقتصادي المصري ، وقد قالوا أنه من المنتظر أن تقوم الحكومة في جمهورية مصر العربية برفع تلك السلع والخدمات وذلك خلال المرحلة القادمة من خطة الإصلاح الاقتصادي التي سوف تبدأ في بداية العام القادم 2018 في داخل أراضي الدولة المصرية، ويكون من بين تلك السلع والخدمات التي سوف تقوم الحكومة المصرية برفع أسعارها في مصر كلا من البنزين والسولار، حيث ان ارتفاع اسعار البنزين والسولار سوف يؤدي بدوره إلى ان يحدث ارتفاع في العديد من الخدمات التي نقدم لكل المواطنين وكل شرائح المجتمع.

وتجدر الاشارة الى ان تطبيق القانون الجديد الخاص بالتأمين الصحي سوف يؤدي أيضاً إلى ان يحدث ارتفاع في اسعار بعض الخدمات والسلع التي يتم تقديمها إلى المواطن المصري، وأن هذا الامر سوف يظهر بوضوح خاصة بعد ان تمت موافقة مجلس النواب المصري على تمرير هذا القانون.

ويذكر أنه من أهم السلع والخدمات التي سوف يتم زيادتها في داخل جمهورية مصر العربية هي اسعار البنزين وأسعار السولار، واسعار الأجرة في المواصلات، وايضا سوف يزيد سعر تذكرة المترو، وايضا سوف تحدث زيادة في سعر المبالغ التي يتم إنفاقها على نقل البضائع وخدمات الشحن، وهناك زيادة متوقعة في اسعار الكهرباء، واسعار البوتاجاز بأسعار الغاز الطبيعي، وايضا سوف يزيد سعر السجائر

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