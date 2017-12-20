تحذيرات هامة من هيئة الأرصاد الجوية.. رياح وأمطار علي بعض المحافظات

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء الموافق 20 من ديسمبر 2017، وحالة الطقس غداً سوف يسود طقس مائلاً للدفء علي محافظة القاهرة وأيضا محافظات الوجه البحري، أما في منطقة الجنوب سوف يكون الطقس مائلاً للحرارة نهاراً ، ويكون بارداً في أول الليل، كما تشتد البرودة في أواخر الليل، كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية عن ظهور بعض السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال وجنوب البلاد، وتتكاثر معها كما يصاحبها أيضا سقوط الأمطار ، أما عن الرياح سوف تكون قوية علي مناطق غرب البحر المتوسط.

كما أكدت هيئة الأرصاد عن وجود شبورة مائية في الصباح الباكر علي شمال البلاد، كما تمتد إلي شمال الصعيد، بينما تظهر السحب المنخفضة علي والمتوسطة علي شمال البلاد، بينما تتكاثر الشبورة علي المناطق الساحلية الشمالية، كما يصاحب هذه الشبورة تساقط أمطار ، وتكون أمطار خفيفة علي بعض المناطق في القاهرة والوجه البحري، أما عن الرياح فهي شمالية شرقية من خفيفة إلي معتدلة، كما ترتفع الأمواج علي البحر المتوسط من متر ونصف حتى تصل إلى مترين، رياح شمالية شرقية، أما عن إرتفاع الأمواج في البحر الأحمر من إرتفاع متر إلي متر ونصف المتر، أما عن حالة الرياح فهي معتدلة و جنوبية شرقية.

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وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا :

القاهرة العظمى 24 والصغرى 16.

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14.

وسط الدلتا العظمى 24 الصغرى 16.

بلطيم العظمى 22 والصغرى 15.

مطروح العظمى 20 والصغرى 17.

السلوم العظمى 19 والصغرى 12.

سيوة العظمى 24 والصغرى 16.

بور سعيد العظمى 23 والصغرى 17.

دمياط العظمى 22 والصغرى 17.

العريش العظمى 25 والصغرى 12.

رفح العظمى 24 والصغرى 12.

رأس حدبة العظمى 28 والصغرى 17.

حلايب العظمى 25 والصغرى 15.

السويس العظمى 25 والصغرى 10.

الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة علي عواصم ومدن الدول العربية:

مكة المكرمة العظمى 35 والصغرى 21.

المدينة المنورة العظمى 24 والصغرى 11.

الرياض العظمى 20 والصغرى 6.

المنامة العظمى 23 والصغرى 17.

أبو ظبى العظمى 23 والصغرى 17.

الدوحة العظمى 17 والصغرى 22.

الكويت العظمى 22 والصغرى.

دمشق العظمى 20 والصغرى 8.

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية جميع السائقين الالتزام بالسرعة المسموحة أثناء القيادة وخصوصا أثناء تواجد الشبورة لتفادي حوادث الطرق.

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