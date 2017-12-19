تعرف علي أحدث طرق تحصيل فواتير الكهرباء الكترونيا

Advertisements

ورده أن الشركة القابضة للكهرباء قد أعلنت عن تعاقدها مع شركة تكنولوجيا من أجل تشغيل كافة المنشآت المالية الخاصة بالشركة المصرية والتي تعد أحد الشركات الرائدة في مجال الدفع بالإضافة إلى التحصيل الالكتروني، كما أنه قد تم هذا التعاقد من اجل تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء الإلكترونية خلال الفترة القادمة، وأنه سوف يتم تطبيق هذا النظام الجديد في جميع المحافظات المصرية وأنه سوف يتم ربط العمل الفني والتقني المتعلق بكافة شركات الكهرباء ال9 و التي توجد داخل الاسواق المصريه بالنظام الجديد.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للكهرباء لها 9 فروع فى جميع المحافظات وهم كلاً من “شركه جنوب القاهره، الاسكندريه، شمال القاهرة، شمال الدلتا، البحيرة، جنوب الدلتا، والقناة، مصر الوسطى، و مصر العليا”، كما صرح الاستاذ ابراهيم حسان و الذي يعمل رئيس شركة إي فاينانس أنه بالنسبة إلى هذا التعاقد الرسمي كان الهدف من خلاله هو تأثير خدمات الدفع بالإضافة إلى تسهيل عملية التحصيل الإلكتروني للسادة المواطنين في إطار جهود الدولة المصرية المتبعة من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة من المجلس الأعلى للمدفوعات والمتعلقة بعملية التحصيل والدفع الإلكتروني هذا بالإضافة إلى ضمان التحصين و الحد من المشاكل والشكاوى التي كانت تصدر في الفتره السابقه.

Advertisements

هذا بالإضافة إلى التأكد من تحصيل فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة كما أكد السيد سرحان علي أنه قد تم توفير شحن عدادات الكهرباء الجديدة في الفترة الحالية في كل من شركه جنوب القاهره بالاضافة الى شمال القاهرة وقد تم اعتبار هذا الفيس اللي اتخطف في مرحلتها الأولى و يمكن للمواطنين الحصول على شحن عدادات الكهرباء الجديدة من خلال مكاتب البريد المصري استشهد من اجل تيسير خدمة الشحن عليه.

اقرأ ايضًا.. “وزير الكهرباء” يعلن إجراءات على المواطن اتباعها في حالة وجود ارتفاع الفواتير

من جهة أخرى قد ورده أن فى إطار عملية تحصيل فواتير الكهرباء الكترونيا، قد تم التعاقد مع هذه الشركة في إطار دعم الحكومة لشركات الكهرباء بالإضافة إلى تيسير عملية تحصيل الفواتير عالية القيمة والتي تخص قطاع الأعمال بشكل عام والهيئات التجارية حيث انه تقرر ان تتوفر خدمة التحصيل ايضا من خلال قنوات البنوك المصرية التي قامت بالتعاقد مع هذه الشركة والذي قد بلغ عددهم 34 بنك كما أنه تم توفير العديد من خدمات التحصيل المتعلقة بكل من الجمارك والتأمينات والضرائب عن طريق التعاون مع البنوك المصرية.