“الإسكان” تعلن زيادة أسعار الوحدات السكنية في مشروع المليون وحدة بـ3 محافظات بالدلتا

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تابع موقع 365 التصريحات التي أعلنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” أن تكلفة الوحدة السكنية التي تقوم وزارة الإسكان على تنفيذها من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل في “مشروع المليون وحدة” القائمة في عدد من “محافظات الدلتا” قد ارتفعت وبصورة كبيرة لتصل إلى حوالي 50 ألف جنيه لتصل التكلفة النهائية للوحدة السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي إلى حوالي مائتين وثلاثين ألف جنيه مصري.

وأعلنت مصادر مطلعة في “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة” أن التكلفة الحالية في مشروعات الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل” المليون وحدة” تصل من مائة وثمانين ألف إلى مائة وأربعة وثمانين ألف جنيه مصري وهو يعد مبلغ مرتفع نسبياً، ويعود السبب في زيادة تكلفة الوحدات السكنية بسبب زيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة في جمهورية مصر العربية.

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وأشارت المصادر المطلعة أن الوحدات السكنية التي ارتفعت تكلفتها تقع بالتحديد في ثلاث محافظات من الدلتا، وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في الوقت الراهن على دراسة إمكانية تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي فئة محدودي الدخل “المليون وحدة” دون زيادة الأسعار بسبب زيادة التكلفة الفعلية لمواد البناء.

وأوضحت المصادر المطلعة أن ارتفاع الأسعار أدى إلى زيادة النفقات على مشروعات الإسكان الاجتماعي فئة محدودي الدخل المليون وحدة في ثلاث محافظات من الدلتا بسبب أن الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة المشروعات السكنية تحتاج إلى معالجة لطبقات الأرض بالإضافة إلى عمل أساس أقوى من التي يتم تنفيذها عادة في المشروعات السكنية التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت المصادر المطلعة بوزارة الإسكان أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على دراسة احتمالات التوسع الرأسي من أجل العمل على زيادة عدد الأدوار السكنية في العمارة السكنية الواحدة بسبب احتياج محافظات الدلتا لعدد كبير جداَّ من الوحدات السكنية بالإضافة إلى قلة الأراضي المتاحة لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل “المليون وحدة”.

يعد مشروع المليون وحدة مخصص لتوفير العقارات السكنية لفئة محدودي الدخل ويعد من المشروعات القومية التي تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذها بتكلفة تخطت 150 مليار جنيه مصري.

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