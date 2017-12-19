“التموين” تعلن عن فتح إضافة المواليد لفئات معينة خلال يناير 2018 تعرف عليها

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها الدكتور “علي المصيلحي” وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أعلن عن بدء سريان العمل على قاعدة “البيانات الجديدة” لكل المستفيدين من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبر في الأول من شهر يناير القادم لعام 2018، وأشار أن “قاعدة البيانات الجديدة” التي سوف يتم تنفيذها من قبل “وزارة الإنتاج الحربي” والتي سوف تساهم في حل مشكلات التعديل على بطاقات الدعم السلعي، واستخراج بدل تالف والفاقد.

وأعلن الدكتور “علي المصيلحي” أن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تفتح إضافة المواليد لفئات معينة فقط بالتزامن مع بداية العمل في “قاعدة البيانات الجديدة” وهي الفئات الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الأقل من ألف وأربعمائة جنيه، و أصحاب الدخول الأقل من ألف وخمسمائة جنيه مصري.

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وأعلن الدكتور “علي المصيلحي” أن إضافة باقي المواليد للمستفيدين من منظومة الدعم الاجتماعي مؤجل إلى حين دراسة القرار الصادر عن “مجلس الوزراء المصري” والعمل على الخروج بضوابط تعمل على تحديد آليات إضافة المواليد الجدد المستفيدين من منظومة الدعم السلعي والخبز، وأشار أن أولويات الحكومة المصرية هو العمل على تكوين مظلة حماية اجتماعية لفئات محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وأعلن الدكتور “علي المصيلحي” أن هناك قاعدة بيانات جديدة ستعمل على ضمان استفادة الجميع من منظومة الدعم السلعي والخبز، كما سيتم ربط جميع مكاتب وكذلك مديريات التموين من خلال نظام إلكتروني واحد، بما يعمل على تحقيق سرعة إجراء تعديل على أي بطاقة ليتم استخراج بدل تالف أو بدل فاقد من بطاقات الدعم التمويني من خلال إدراج المنظومة الجديدة للتموين مع بداية شهر يناير لعام 2018.

وشدد الدكتور “علي المصيلحي” على بدء العمل بالمنظومة الجديدة للتموين خلال بداية السنة الجديدة 2018، وبالتحديد خلال الأول من شهر يناير القادم بالتزامن مع العمل على تفعيل قاعدة البيانات الجديدة للمنظومة التموينية بعد أن يتم الانتهاء من عمل تحديث وتنقية البيانات وكذلك العمل على حذف المتوفين وكذلك المسافرين خارج البلاد وكذلك حذف البطاقات التموينية الوهمية التي أدت إلى إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدعم السلعي.

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