مبادرة معاً ضد الغلاء تصرح أن أسعارها أقل من التموين وبيع اللحوم البلدي بـ85 جنيهاً والسكر أقل من الأسواق

Advertisements

يبحث جميع المواطنين حالياً على أفضل أسعار السلع والمنتجات الغذائية وذلك بسبب أرتفاع الأٍعار الذي نشهده حالياً داخل جميع الأسواق، وذلك فيتم تقديم العديد من المبادرات الهامة والأساسية الذين يبحثون عنها بشكل دائم لتقديم جميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية الهامة، وتم تنظيم العديد من القوافل والمبادرات الهامة التي تهتم دائماً بتقديم وتوفير جميع المنتجات والسلع الغذائية اللازمة لجميع المصريين.

لذلك فتم الإعلان عن مبادرة معاً ضد الغلاء من خلال صاحب المبادرة الذي يدعي سيد مرجان وهو الذي ساعد وساهم في انتشار هذه المبادرة، وأكد أنه يتم توفير وتقديم جميع السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية وهذا ما يحتاج إليه جميع المواطنين المصري بشكل يومي ودائم، ويتم تقديمها وتوفيرها بأرخص الأسعار الممكنة والمتاحة في جميع الأسواق الأخرى ويبحث عنها دائماً جميع المواطنين المصريين.

Advertisements

جديراً بالذكر أيضاً أن مرجان أكد من خلال العديد من التصريحات بأن المبادرة سوف تقوم ببيع كيلو اللحوم البلدي السوداني بسعر 85 جنيهاُ، وأيضاً سوف يتم بيع الدجاجتين المستوردين من البرازيل بسعر 85 جنيه، وأسعار الدجاجة الواحدة خارج الأسواق حوالي 32 جنيه وهذا يبين الفارق الكبير في الأسعار بين التجار في الأسواق المصرية وبين مبادرة معاً ضد الغلاء الذي يبحث عنها جميع المواطنين.

اقرأ أيضاً.. “التموين” تعلن عن فتح إضافة المواليد لفئات معينة خلال يناير 2018 تعرف عليها

أضاف أيضاً مرجان خلال العديد من اللقاءات التليفزيونية أنه يقوم بتقديم مبادرة معاً ضد الغلاء والذي تهدف إلى محاربة غلاء الأسعار، ويكون هذا من خلال تقديم وتوفير جميع السلع الغذائية داخل جميع المنافذ بأسعار أقل من أي مكان آخر في مصر وجميع الأسواق داخل جميع المحافظات، وهذا ما يجعل المبادرة تقوم بتقديم وتوفير السكر لديهم بسعر 9 جنيهات وهو يتم بيعه في التموين لجميع المواطنين بسعر 10 جنيه.

يذكر أيضاً أنه أخيراً تحدث صاحب مبادرة معاً ضد الغلاء أنه على الرغم من وجود العديد من التخفيضات الكثيرة ولكنه يستطيع أن يجلب العديد من الأرباح، ويكون هذا من خلال بيع السلع بهذا المقابل ويعتقد العديد من التجار بأنه أقل سعر تكلفة في الكثير من الأوقات المختلفة، وأكد أن المبادرة ناجحة جداً في لفت انتباه المواطنين لها والعديد من القيادات داخل الدولة والمحافظات، وأيضاً هذا لأنها تقدم جميع السلع والخدمات للمواطنين بجميع المحافظات.