أخبار الطقس اليوم الأربعاء 20/12/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في أحدث تصريحاتها الخاصة بشأن أخبار الطقس اليوم أنه سوف يسود خلال اليوم الأربعاء طقس معتدل في أغلب المناطق في شمال البلاد علي أن يسود طقس دافئ على كل من الوجه البحري ومحافظة القاهرة ثم ترتفع درجات الحرارة جنوبا ويصبح الطقس مائل للحرارة في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس بارد في معظم الأنحاء في أول ساعات الليل على أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل.

كما جاء في تصريحات الأرصاد الجوية أنه سوف تقل الرؤية الصباحية على اغلب المناطق من شمال البلاد وذلك بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر و سوف تمتد حتى مناطق شمال الصعيد كما ورد في اخبار الطقس اليوم أنه سوف تظهر كل من السحب المنخفض بالإضافة إلى السحب المتوسطة على مناطق شمال وجنوب البلاد كما أعلن الخبراء تكاثر السحب المتوقعة على السواحل الشمالية حيث صاحبها خلال اليوم سقوط الأمطار كما أنه سوف تكون خفيفة على أغلب المناطق في الوجه البحري بالإضافة إلى محافظة القاهرة.

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بالنسبة إلى حركة الرياح سوف تكون شمالية شرقية معتدلة كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تنشط حركة الرياح على غرب البحر المتوسط وفي مايخص حالة البحر المتوسط وقد أكد الخبراء أنها سوف تكون متدينا ثم يرتفع حركة المرور في خلال ساعات اليوم ما في متر ونص الى مترين و عن حركة الرياح السطحية ورد أنها سوف تكون شمالية شرقية أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فقد أكد الخبراء أنها سوف تكون خفيفه ثم تتغير وتصبح ماتدري وانه سوف ترتفع حركة الموت خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يخص حركة الرياح سوف تكون سطحية جنوبية شرقية، وعن درجات الحرارة التي أعلن عنها خبراء الأرصاد الجوية فى نشرة اخبار الطقس اليوم فهي كالتالي:

القاهرة 16 24

وسط الدلتا 16 24

مطروح 17 20

السلوم 12 19

الإسكندرية 14 22

بلطيم 15 22

دمياط 17 22

العريش12 25

سيوة 16 24

بورسعيد 17 23

السويس 16 25

رأس سدر 15 25

رفح 12 24

الإسماعيلية 15 25

طابا 15 25

كاترين 12 24

نخل 08 25

نويبع 19 26

الغردقة 14 27

الطور 13 26

شرم الشيخ 18 28

بنى سويف 13 25

المنيا 12 26

مرسى علم 15 28

الفيوم 14 25

قنا 14 29

أسيوط 13 26

سوهاج 13 27

ابو رماد 18 25

راس حدربة 19 24

الأقصر 14 31

أسوان 15 32

شلاتين 20 26

أبوسمبل 18 31

الوادى الجديد 15 29

حلايب 19 24.