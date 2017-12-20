“شركة الكهرباء” تدرج تقنية جديد لشحن العداد الكهربائي الذكي بالهاتف المحمول

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس شركة “جلوبالترونكس” المهندس “عبدالله عسل” على أن الشركة تقوم في الوقت الراهن بدعم خطة “شركة الكهرباء” الهادفة إلى التحول إلى استخدام “الشبكة الذكية” والعمل على إدراج مزيد من التعديلات عن طريق تعميم ونشر العدادات “مسبوقة الدفع” من أجل مساعدة المواطنين في معرفة استهلاكهم من الطاقة الكهربائية بطرق سهلة.

وأوضح المهندس “عبدالله عسل” عن قيام الشركة بطرح “عداد كهرباء زكي” يتم شحنه عن طريق إدخال النقود من خلال “التليفون المحمول” بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى الذهاب إلى شركات الكهرباء من أجل إعادة شحن كارت العداد الكهربائي كما هو المتبع في الوقت الراهن.

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وأشار المهندس “عبدالله عسل” أن هذا يعد من التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات عن طريق ربط الهاتف المحمول مع العداد الذكي عن طريق “البلوتوث” وبهذه الطريقة يتم شحن النقود داخل العداد الكهربائي بالإضافة إلى تبادل جميع المعلومات عن “العداد الكهربائي الذكي” من خلال ربطه بالهاتف المحمول.

وجاءت تصريحات “عبدالله عسل” من خلال مشاركته في فعاليات “مؤتمر الأهرام الأول للطاقة” والذي تم إقامته في “فندق الماسة” كما أعلن نائب رئيس شركة “جلوبالترونكس” أن هناك العديد من التقنيات الحديثة التي سوف يتم إضافتها على “العداد الكهربائي الذكي”، ويأتي على قائمة هذه التكنولوجيا هو الاتصال بين الهاتف المحمول والعداد الذكي عن طريق البلوتوث من أجل التواصل مع العداد الكهربائي.

وأشار المهندس “عبدالله عسل” عن طريق ربط الهاتف المحمول مع العداد الكهربائي الذكي عن طريق البلوتوث يتم معرفة شحن العداد في المقام الأول عن طريق الهاتف، بالإضافة على عرض جميع المعلومات عن الاستهلاك الكهربائي، ويتم ذلك عن طريق “تطبيق” يدرج المشترك على “تليفونه المحمول” يمكنه من التواصل مع “العداد الكهربائي الذكي” بالإضافة إلى قيامه بشحن رصيد للكهرباء في أي وقت من اليوم ومن أي مكان.

وأشار المهندس “عبدالله عسل” أن تقنية شحن العداد الكهربائي عن طريق الهاتف سيعمل على تسهيل حياة المواطن المصري حيث أنه لن يحتاج على الذهاب إلى شركات الكهرباء وغير من أجل الشحن الفوري لشحن كارت العداد الكهربائي، وكذلك التطبيق يتيح للمستخدم معرفة الرصيد والاستهلاك، وإتمام عملية شحن الرصيد بالعداد الكهربائي بنجاح.

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