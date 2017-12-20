أخبار مصر اليوم الاربعاء 20/12/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

Advertisements

تستمر الأحداث الجارية على مدار الساعة ومن خلال موقعنا مصر 365 نستعرض لكم أخبار مصر اليوم واهم ما طرأ على الساحة والصحف المصرية وما تصدره من عناوين رئيسية خلال اليوم من في مقتطفات سريعة بشكل يومي.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 20/12/2017: الكشف عن تفاصيل النظام التعليمي الجديد للمدارس الحكومية والخاصة

صرح وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتم العمل فى الفترة الحالية على تعديل المناهج الدراسية على كافة الفرق الدراسية فى جميع المدارس سواء المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة حتى تصبح المناهج جديدة وموحدة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمواجهة الدروس الخاصة، ولمعرفة كافة التفاصيل وما جاء في التصريحات الرسمية يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

Advertisements

أخبار مصر اليوم الاربعاء 20/12/2017: رئيس نادي مصر المقاصة يحسم مصير مهاجم الأهلي جون أنطوي

حسم رئيس نادي مصر المقاصة اليوم الأربعاء مصير اللاعب والمهاجم الغاني جون أنطوي والذي يدخل ضمن صفوف لاعب النادي الأهلي والذي تم إعارته منذ الصيف الماضي لنادي مصر المقاصة، ولمعرفة كافة التفاصيل وما جاء في التصريحات الرسمية يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 20/12/2017: “النقد الدولي” يناقش اليوم المادة الرابعة للصندوق لصرف الشريحة الثالثة لمصر

استقبلت البلاد اليوم بعثة فنية تابعة إلى “صندوق النقد الدولي”، والمسؤولة عن مناقشات المادة الرابعة والتي تخص النظام الأساسي للمنظمة الدولية، والتي يطلق عليها اسم “ليل موراي”، ولمعرفة كافة التفاصيل وما جاء في التصريحات الرسمية يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الاربعاء 20/12/2017: “تحويلات المصريين بالخارج” تسجل 24,4 مليار دولار من نوفمبر إلى أكتوبر 2017

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور “مصطفى بدرة” عبر برنامج “صباح أون”، حول إعلان “البنك المركزي المصري” عن أخر تفاصيل تحويلات المصريين من الخارج والذي أكد فيها على ارتفاعها لتسجل حوالي 24.2 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري 2017أن هذا دليل على تمكن مصر من القضاء على السوق السوداء، ولمعرفة كافة التفاصيل وما جاء في التصريحات الرسمية يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.