بالفيديو “علي المصيلحي” يعلن ابتداءً من اليوم نظام جديد للبطاقات التموينية

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تابع موقع مصر 365 التحديثات الدائمة التي تقوم بها “وزارة التموين والتجارة الداخلية” بصفة مستمرة من أجل العمل على الارتقاء بمنظومة الدعم السلعي ووصول الدعم إلى مستحقيه، والعمل على وقف أي إهدار لأموال الدعم السلعي، أعلن الدكتور “علي المصيلحي” خلال تصريحات إلى مصادر إعلامية عن إطلاق نظام جديد يربط بين مكاتب ومديريات التموين وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي.

وأكد الدكتور “علي المصيلحي” بأن أهم مميزات “النظام التمويني الجديد” هو أن تصبح الشركات الخاصة بعيدة عن دورة إصدار البطاقات التموينية، وأعلن أنه من المقرر بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، أن يتم إصدار البطاقات البلاستيكية في وقت أقصاه خمسة عشر يوماً، وفي حالة عدم استلام المواطن لبطاقة الدعم السلعي، سوف يتم تسليمه ما يثبت ليحصل المواطن على حصته من التموين بدون البطاقة.

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وأعلن الدكتور “علي المصيلحي” من خلال لقائه الإعلامي على قناة “ON E” الفضائية في برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أكد على كتابة الأسعار على السلع والمنتجات التجارية في بداية شهر يناير القادم، وأشار أنه على الرغم من سلطات الوزير وسلطات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلا أننا في النهاية نتعامل مع مجتمع يمثله اتحاد الغرف الصناعية، واتحاد الغرف التجارية وجميع العاملين في مجال الصناعة والتجارة.

وأكد الدكتور “علي المصيلحي” على ضرورة العمل على زيادة تنمية استثمارات القطاعات التجارية والصناعية داخل الدولة المصرية، وأوضح أن قرار رقم “207” الذي تم إصداره وتأجيله إلى بداية شهر يناير القادم لعام 2018، ليؤكد على حتمية طباعة السعر على المنتجات وخصوصاً السلع الغذائية، وأشار أن تم العديد من المناقشات مع الغرف الصناعية وخصوصاً غرف صناعات المواد الغذائية واتحاد الغرف التجارية تبين منهم هدفين.

وأوضح الدكتور “علي المصيلحي” أن الهدفين في كتابة الأسعار أن يكون السعر واضح للمواطن وغير قابل للكشط ليكون ظاهر على السلع، وأوضح أنه خلال الفترة السابقة مع ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بمعناه أن القوى الشرائية المتواجدة أكثر من السلع المعروضة فكان هناك بعض الأحيان مبالغة في ارتفاع الأسعار وستؤدي كتابة الأسعار على السلع إتاحة حرية الاختيار للمواطنين، وكبح جماح التضخم الاقتصادي بطرق علمية.

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