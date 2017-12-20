الكشف عن تفاصيل النظام التعليمي الجديد للمدارس الحكومية والخاصة

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صرح الدكتور” طارق شوقي” وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتم العمل على تعديل المناهج المقررة في المدارس الحكومية والخاصة، حتى تصبح المناهج جديدة وموحدة، وأيضاً لمواجهة الدروس الخاصة التي يعاني منها الأهالي، وجاء هذا التصريح خلال حديث وزير التعليم في برنامج “8 الصبح”، موضحاً أن هناك مدارس كثيرة جداً في كافة المحافظات، مما يُصعب على الأهالي أن يحددوا جودة التعليم سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وأضاف وزير التعليم، أن الدروس الخصوصية لا تتعلق بالمدارس الحكومية فقط بل توجد في المدارس الخاصة والتجريبية، وموضحاً ذلك من خلال الدروس الخصوصية والمدارس الحكومية، وقال وزير التربية والتعليم أن هناك العديد من الأهالي يُعانون من نظام التعليم الحكومي على أنه تعليم يعتمد على الحفظ وليس الفهم، ولكن تخطو الوزارة خطوات سريعة في تجديد المناهج وتدريب المدرسين، حتى يصبح التعليم ذو جودة رفيعة، يستطيع الطالب من خلالها أن يعُلو بفكره، وليس أيقونة حفظ فقط.

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وصرح بخصوص الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة قائلاً، أن هناك مدارس خاصة ذو مصاريف محدودة تناسب الأهالي ذوي الدخل المتوسط، ولكن الدروس الخصوصية لم تترك أيضاً المدارس الخاصة ومعاناة أولياء الأمور منها كثيرة جداً، وأضاف ” طارق شوقي” أنه سيتم تنفيذ نظام موحد للتعليم في المدارس الخاصة، حتى تصبح العملية التعليمية بصورة ممتازة، حتى يتقدم الطالب إلى التعليم العالي وهو ناضج فكرياً.

وتابع ” طارق شوقي” وزير التربية والتعليم حديثه عن الدروس الخصوصية والمدارس التجريبية قائلاً، هناك مدارس تجريبية عديدة في مصر، ولكن أيضاً طلاب هذه المدارس تلجأ إلى الدروس الخصوصية، ومن أجل ذلك ولمحاربة هذه الدروس، قامت وزارة التربية والتعليم تنفذ مشروع التعليم الموحد في جميع المدارس ، وسوف يُطبق هذا النظام الموحد على كافة المدارس الحكومية حتى نراها مثل المدارس الأوروبية التي تعتمد في مناهجها على الفهم.