تعرف علي أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية

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نقدم لكم في مصر 365 بيان تفصيلي بأسعار مواد البناء يوم الأربعاء الموافق 20/12/2017، والتي يتضح منها أن سعر الأسمنت ثابتاً لا يتغير، حيث سجل سعر الشركة العربية للأسمنت المسلح 918 جنيها للطن الواحد، أما الشركة القومية للأسمنت الفاخر فتسجل في تعاملات هذا اليوم، 855 جنيها للطن الواحد، وأسمنت بورتلاند طرة يسجل 910 جنيهات للطن الواحد، أما وصل سعر أسمنت سيناء 883 جنيها للطن، ومصنع مصر للاسمنت “قنا” قد وصل سعره إلي 883 للطن، أما وصل سعر الطن في مصنع العربية للأسمنت “النصر” 873 جنيها، ووصل سعر الطن السويدي إلى 915 جنيها.

بينما استقرت أسعار الحديد في الأسواق المصرية حيث بلغ سعر طن الحديد مصنع عز إلي 12100 جنيه، ومصنع بشاي وصل سعر الطن فيه إلي 12070 جنيه، وأما حديد المصريين فقد وصل سعر الطن فيه إلى 11900 جنيه، أما مصنع الجيوشي للحديد يسجل 11800 للطن الواحد، أما سعر حديد مصر ستيل فقد وصل سعره إلى 11800 جنيه للطن الواحد، ومصنع العتال 12 ألف جنيه للطن الواحد، أما حديد المراكبي وصل سعر الطن فيه إلى 11900 جنيه، ومصنع عطية للحديد وصل سعر الطن فيه إلى 12 ألف جنيه، أما مصنع العشري 11800 جنيه للطن الواحد.

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بينما تستقر أسعار الأسمنت الأبيض لتسجل 1730 للطن الواحد من مصنع سيناء للأسمنت الأبيض، أما مصنع سوبر رويال المنيا يسجل 1720 جنيه للطن الواحد، ومصنع حلوان المنيا 1720 جنيها للطن الواحد، أما مصنع سيناء للأسمنت الأبيض العادى يسجل 1780 جنيها للطن، كما استقر سعر وأسيك المنيا “سي ووتر” ليسجل 780 جنيها للطن، ومصنع السويس للأسمنت يسجل 780 جنيها للطن، أما مصنع السويدي المقاوم يسجل 780 جنيها للطن الواحد.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط، يسجل مصنع أسمنت القومية “التوفير” 640 جنيها للطن، أما مصنع حلوان “الواحة” يسجل 648 جنيها للطن الواحد، ,بينما يسجل مصنع أسمنت سيناء 640 جنيها للطن الواحد، بينما استقرت أسعار الجبس في الأسواق لتسجل 695 للطن الواحد من مصنع سيناء، أما جبس البلاح فقد وصل سعر الطن فيه إلى 600 جنيها ، أما مصنع السويس وصل سعر الطن الواحد إلى 500 جنيه، ومصنع الدولية 640 جنيها للطن، ومصنع المعمار 635 جنيه للطن، أما مصنع القومية فقد وصل سعر الطن إلى 515 جنيها.

بنما استقرت أسعار الطوب في الأسواق، حيث بلغ سعر الأسمنتي المفرغ 40*20*20 سنتيمتراً إلى 4746 جنيها للألف طوبة، أما الطوب الرملي الخفيف مقاس 60x20x20 سنتيمتراً وصل سعره إلى 550 جنيها للألف طوبة، أما سعر الطوب الطفلي مقاس 25x12x.5 سنتيمتر يسجل 495 جنيه للألف طوبة، أما بلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25x12x13 سنتيمترا إلى 918 جنيها، أما الطوب الرملي الوردي مقاس 25x12x6 سنتيمتر وصل سعره إلى 839 جنيها.

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