مصدر أمني يكشف عن تفاصيل الحادث الإرهابي الجديد الذي وقع في سيناء

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أعلن منذ قليل خبر هام وعاجل، حيث ورد أنه قد وقع حادث إرهابي جديد وترتب عليه سقوط عدد من الشهداء، وذلك بعد مرور يوم واحد على محاولة استهداف مطار العريش بعدد من قيادات الدولة والمسؤولين في الحكومة المصرية.

تكررت في هذه الأيام العديد من الحوادث الإرهابية التي تستهدف أشخاص هامة بالبلاد أو شخصيات عامة أو أماكن حيوية وخاصة في بعض المناطق التي أطلق عليها أسم بؤر الإرهاب والتي يتخذ الإرهابيين منها أوكار لهم، فلم يمر كثيراً علي استهداف مطار العريش والذي تم استهدافه يوم أمس، حيث عاودت العناصر الإرهابية من جديد استهداف عناصر من الأمن وقيادات الداخلية تزامنا مع زيارة السيد وزير الدفاع والإنتاج العربي.

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ورد أنه قد ترتب علي حادث اليوم مقتل ضابط وإصابة 2 آخرين بإحدى القذائف الإرهابية خلال الاشتباكات التي وقعت ضمن العمليات التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون وخاصة في محافظة سيناء، وبالنسبة للشهيد الجديد والذي قتل فداء للوطن كان ضابط برتبة مقدم داخل الجيش المصري.

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وعن تفاصيل الحادث الإرهابي ورد أنه وقعت اشتباكات عنيفة خلال اليوم في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية الموجودين في العريش والمنطقة المحيطة بالمطار، حيث قامت حملة أمنية كبيرة لمواجهة العناصر الإرهابية الموجودة في سيناء، كما أعلنت المصادر الرسمية أنه قد لقي ضابط يعمل في الجيش المصري حتفه خلال هذه الاشتباكات التي وقعت اليوم الأربعاء أثناء مشاركته ضمن حملة أمنية وقعت في محافظة شمال سيناء، ضمن العمليات التي تقوم بها وزارة الداخلية عن طريق قوات إنفاذ القانون الموجودة في سيناء وشرق العريش وجنوب العريش بالإضافة إلى مطار العريش حيث أكدت المصادر المسؤولة على إنه قد قتل في هذه الاشتباك حوالي 7 مسلحين من العناصر الإرهابية كما أصيب 7 اخرين.

كما أكدت مصادر أمنية بأن قوات الأمن والجيش بشمال سيناء يقومون بحملة كبيرة علي جنوب العريش بأكملها وخاصة حول المزارع ومنطقة المطار في العريش لغلق كل النوافذ لعدم هروب الإرهابيين وأكد شهود العيان بأن قد دارت اشتباكات عنيفة جداً التي قد دارت منذ مطلع الفجر بين الجيش و القوات والجماعات المسلحة واستشهد ضابط في الجيش.