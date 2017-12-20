“المصريين” يشكون من سوء خدمات الجيل الرابع وبطء الإنترنت

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تابع موقع مصر 365 شكاوى العديد من المصريين بعد مرور 3 أشهر على إدراج خدمات الجيل الرابع، حيث تضمنت شكاوى المواطنين من سوء خدمات الهاتف المحمول، وأشار العديد من المواطنين أنهم لا يشعرون بأي تحسن في سرعات الإنترنت على الرغم من كل الوعود أطلقتها شركات الاتصالات عن السرعة الفائقة وعن الجودة العالية.

تقدم خدمات الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية أربع شركات وهي “شركة فودافون مصر، وشركة أورانج مصر، وشركة اتصالات مصر، والشركة المصرية للاتصالات” وتعد شركة فودافون مصر تابعة إلى شركة فودافون البريطانية الجنسية وشركة اتصالات مصر هي تابعة إلى شركة اتصالات الامارات، وأما بالنسبة إلى شركة أورانج فهي تابعة إلى شركة أورانج الفرنسية.

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تنحصر شكاوى المصريين في انقطاع خدمة الاتصالات خلال إجراء المكالمات، بالإضافة إلى بطء في خدمات الإنترنت، على الرغم من الوعود التي أطلقتها شركات الاتصالات الأربعة بتوفير خدمات الإنترنت بسرعات هائلة لمن ينضم إلى خدمات الجيل الرابع.

عللت شركات الاتصالات الأربع الموجود في السوق المصري أن المواطنين لا يشعرون بتحسن سرعات خدمات الإنترنت بسبب أن “خدمات الإنترنت والاتصالات في الجيل الثالث” كانت جيدة بالفعل، وأن التطبيقات التي كان عليها العملاء الذين يستخدمون خدمات الجيل الثالث هي نفسها التي تستخدم أجهزتهم عند التحول إلى شبكات “الجيل الرابع”.

وأوضح العديد من المواطنين أن شبكات المحمول في الدولة المصرية تعد سيئة جداَّ بسبب كثرة انقطاع الاتصالات أثناء إجراء المكالمة، بالإضافة إلى أن سرعة خدمات الجيل الثالث والجيل الرابع، وأعلن العدد من المصريين عن عدم ثقتهم في عروض شركات الاتصالات بالإضافة إلى عدم احترافية خدمة العملاء تفي حل مشكلات عملاء شركات الاتصالات.

وأعلن الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسة بشركة اتصالات مصر “خالد حجازي” عن تفسيره إلى شكاوى المواطنين من سوء خدمات الجيل الرابع قائلا “لا فرق بين خدمات الجيل الثالث، وخدمات الجيل الرابع إلا فيما يتعلق بسرعة نقل البيانات، وسرعة خدمات الجيل الثالث كانت جيدة بالفعل”.

جاء شكاوى المصريين من ضعف خدمات “الجيل الرابع” في الوقت الذي رفعت فيه شركات المحمول الأربع في السوق المصري أسعار “بطاقات شحن الهاتف المحمول” بنسبة تصل إلى 36% خلال شهر سبتمبر السابق لعام 2017، بسبب زيادة تكاليف تشغيل الجيل الرابع، وتم تفعيل عدد خطوط محمول بنحو 100,31 مليون خط، وبلغ انتشار المحمول 111,6% حتى شهر يونيو الماضي لعام 2017، تبعاً لإحصاءات وزارة الاتصالات المصرية.

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