“التأمين الصحي” تعلن عن موعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الجديد

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تابع موقع مصر 365 تصريحات رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور “علي حجازي” عن إعلان موعد الانتهاء من “اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل” على أن يكون أقصى تقدير للانتهاء منها خلال شهر يناير او فبراير لعام 2018.

وأعلن الدكتور “علي حجازي” خلال مؤتمر صحفي اليوم الموافق الأربعاء العشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 عن موافقة “البرلمان المصري” على قانون التأمين الصحى الجديد الشامل الذي يعد حدث تاريخي في جمهورية مصر العربية.

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وأوضح الدكتور “علي حجازي” أن أهم ملامح “قانون التأمين الصحى الجديد الشامل” يتضمن فصل الخدمة عن التمويل، وعلى أن يتكون هناك هيئة لمراقبة المتمثلة في رئاسة جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى وجود هيئة التأمين الصحي التي سوف تراقب منفصلة بمصادر تمويلها.

وأشار الدكتور “علي حجازي” أن سبب تأخر صدور قانون التأمين الصحي الشامل هو “الدراسة المالية والاكتوارية” حيث تم الاستعانة ب “وزارة المالية” التي قامت ببذل أقصى جهدها من أجل صدور قانون التأمين الصحى الجديد الشامل” ليتم تطبيقه في الواقع.

وأشاد الدكتور “علي حجازي” بلجنة الصحة بمجلس النواب المصري، بالإضافة إلى التعاون الشديد بين وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، وأشار أن “قانون التأمين الصحي الجديد الشامل” الذي عكفت على دراسته لجنة قومية مكونة من خبراء ووزراء سابقين في مجال الصحة خلال مدة زمنية لا تقل عن 12 سنة.

وأشار الدكتور “علي حجازي” أن قانون التأمين الصحي الجديد الشامل” قد تم عرضه على مجلس الوزراء المصري لمدة عامين، وخضع للحوار المجتمعي، وأعلن قائلاَ “كنا نحتاج لقانون به عدالة اجتماعية وتكافل”.

والجدير بالذكر أن نص قانون التأمين الصحي الشامل قد تضمن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، على أن تسري أحكام القانون إلزامياً على جميع المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية، واختيارياً على المصريين العاملين بالخارج, قيمة أن قيمة الخدمات الصحية المقدمة في القانون بمقتضى رسوم 1300 جنيه سنوياً، ويغطي القانون الجديد جميع الأمراض، على أن تكون الهيئات المعنية بتطبيق القانون هم “هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الجودة والاعتماد، وهيئة التأمين الصحي”، على أن يتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة، وتكون تكلفة تمويل نظام التأمين الصحي الجديد 600 مليار جنيه.

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