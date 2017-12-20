“المركزي للتنظيم والإدارة” يعلن عن وظائف شاغرة للشباب في بداية العام 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار “محمد جميل” خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “تعارض المصالح والخدمة المدنية التداعيات وآليات المواجهة” التي تم عقده اليوم الموافق العشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017.

أعلن المستشار “محمد جميل” في كلمته خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر أن العام الجديد 2018 سوف يشهد الإعلان عن وظائف جديدة للشباب، وأشار أن “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” قد قام بإجراء اتصالات مع العديد من الجهات الحكومية وكذلك مؤسسات الدولة لمعرفة متطلبات وشروط الوظائف الشاغرة لديها، من أجل العمل على إنشاء قاعدة بيانات تكون دقيقة وكاملة قبل أن يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وشروطها.

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وأكد المستشار “محمد جميل” أن المنظومة الجديد لاختيار “الوظائف الجديدة” سوف تقوم على معايير الكفاءة والتخصص والمهنية تبعاً لطبيعة عمل كل وظيفة من الوظائف التي سيتم الإعلان، ومن خلال التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة والجهات المعنية من أجل العمل على إعلاء مبدأ الشفافية والعمل على استبعاد الوساطة وكذلك المحسوبية خلال التعيينات الجديدة.

وأضاف المستشار “محمد جميل” أن تطرح “الوظائف الشاغرة” في الجهاز الإداري للدولة المصرية، لا ينفي أن هناك حالة من التكدس الشديد في عدد من العاملين بالجهاز الحكومي المصري، ولكن ذلك لا يمنع وجود أماكن للوظائف الخالية في بعض الجهات.

وشارك في فعاليات مؤتمر “تعارض المصالح والخدمات المدنية التداعيات وآليات المواجهة” بمشاركة كل من وزير التنمية المحلية الدكتور “محمد هشام الشريف، ورئيس مجلس الدولة المستشار “أحمد أبو العزم”، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار “حسين حمزة”، مفتي الجمهورية الدكتور “شوقي علام” المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي بدولة الإمارات الدكتور “أحمد عبدالله النصيرات” ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار “حسين حمزة” بالإضافة على ممثلين من الوزارات.

كما شهدت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع “هيئة قضايا الدولة” من أجل العمل على تنظيم سبل التعاون والدعم بين الطرفين للعمل على تحقيق أهدافهما المشتركة الهادفة إلى الصالح العام المصري، والمؤتمر يهدف أيضا إلى العمل على زيادة الوعي بمسألة تعارض المصالح وخطورتها في أداء الوظيفة العامة وكيفية إدارة هذه المشكلات.

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