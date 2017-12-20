لجنة الحج والعمرة تجتمع لمناقشة أمور وضوابط العمرة هذا الموسم

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أكد السيد هشام أمين الذي يشغل منصب عضو اللجنة العليا الخاصة بأمور الحج والعمرة ورئيس اللجنة الخاصة بالسياحة الدينية التابعة لغرفة شركات السياحة أكد على أنه في خلال الاجتماع الذي قامت به اللجنة العليا اليوم الأربعاء الموافق عشرون من شهر ديسمبر تم مناقشة جميع الضوابط الخاصة بموسم العمرة للعام الهجري الحالي 1439، كما أنه تم وضع التعديلات المقررة على الضوابط الموجودة وأنه سوف يتم إعادة ذلك الاجتماع مرة أخرى وذلك في يوم الإثنين القادم الموافق الخامس والعشرون من ديسمبر حتى يتم الانتهاء من كافة الضوابط.

وتأتي تلك الضوابط الموضوعة في إطار ما جاء به رد وزارة الحج السعودية على الطلب المقدم بزيادة عدد الشركات التي تتعاقد مع وكالات السياحة الخاصة بالعمرة وسوف يتم أيضا الاجتماع مع الشركات الخاصة بالطيران حتى يتم وضع آلية عمل واضحة لتنفيذ تلك الرحلات، كما أن اللجنة العليا قد وقعت بالفعل على توصية مهمة حتى يتم تخفيض كافة الجزاءات التي تم وضعها على تلك الشركات الموقوفة وتم بالفعل عمل مذكرة بالأمر ورفعها للسيد وزير السياحة السيد يحيى راشد حتى يتم البت فيها.

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وقد أعلن هشام أمين أيضا أن موعد فتح الباب من أجل التنسيق بين جميع الشركات المصرية الخاصة برحلات العمرة والوكلاء السعوديين سوف يتم يوم الاثنين المقبل الموافق الخامس والعشرون من الشهر الحالي، حيث سيتم توثيق جميع العقود بين تلك الشركات والوكلاء بشكل رسمي وسوف تستمر مدة توثيق العقود حتى خمسة عشر يوما وسيتم في نفس الاجتماع إعلان الموعد المقرر من أجل تنظيم رحلات العمرة لجميع المواطنين الذين يرغبون في أداء شعيرة العمرة في الموسم الحالي.

وقد تم بالفعل خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء استعراض جميع تلك السلبيات الخاصة بموسم الحج والعمرة الذي مضى مع كل ما ترتب على تلك السلبيات والأخطاء من آثار عرقلت سلاسة التنظيم وما إلى ذلك، وسوف يتم من خلال الضوابط الحديثة مراعاة كل ما هو في مصلحة المواطن وأيضا مصلحة الشركات وكذلك المصلحة العامة للدولة المصرية حتى يتم تفادي كل تلك الأخطاء.

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