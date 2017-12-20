بالفيديو “سيكو” تعلن طرح الهاتف المصري الأول في 15 من شهر يناير 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مديرة شركة سيكو “محمد سالم” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” والذي يتم إذاعته على قناة المحور الفضائية، حيث أعلن أن شركة سيكو قد تعاقدت على شحنة بطاريات من الخارج من أجل الانتهاء من صناعة الهاتف المصري الأول “سيكو” وتم وصولها إلى ميناء دمياط، وبعد خروجها من الميناء وفي طريقها إلى المصنع القائم بأسيوط الجديدة تم سرقتها.

وأضاف “محمد سالم” بعد معرفة الشركة بسرقة حمولة البطاريات، توجهت إدارة المصنع إلى قسم شرطة أسيوط الجديد بتحرير محضر بواقعة سرقة البطاريات، وأشار أن بلاغ شركة سيكو قد حظى على اهتمام كبير من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية ومن بعدها “النيابة العامة” التي تولت التحقيقات.

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وأضاف “محمد سالم” أن البحث الأمني عن البطاريات شمل العديد من محافظات جمهورية مصر العربية من محافظة دمياط إلى محافظة أسيوط، لتشمل محافظة بني سويف والمنيا ومحافظة القاهرة، وأعلن عن ثقته الكامل في قدرات وزارة الداخلية المصرية بسرعة ضبطهم لمرتكبي حادث سرقة بطاريات الهاتف المحمول المصري الصنع الأول “سيكو”.

وأكد محمد سالم على أن شركة سيكو كانت قد أعلنت أن تكون بداية طرح الهاتف المصري الصنع الأول “سيكو” خلال أواخر شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، وأوضح أن حادث سرقة البطاريات قد أدى إلى تعطل طرح الشركة للهاتف سيكو ليكون بداية طرحه في الأسواق التجارية خلال النصف الثاني من شهر يناير القادم من العام الجديد 2018.

وأوضح “محمد سالم” أن العثور على البطاريات سيعمل على طرح عدد أكبر من الهاتف المصري الصنع “سيكو”، وأكد على ثقته في رجال الداخلية منذ لحظة وقوع حادث السرقة ومن قدرتهم على إلقاء القبض على مرتكبي الحادث، وأشار أنه إلى الوقت الحالي لم يتم معاينة البطاريات حيث أن هناك بعض من الإجراءات الأمنية التي لابد من إجرائها في البداية من أجل تسلم المضبوطات، ويجدر هنا الإشارة أن 45% من مكونات الهاتف سيكو يتم إنتاجها في جمهورية مصر العربية ويتم استيراد نسبة 55% من باقي المكونات، وأن البطاريات تكون ضمن الأشياء التي يتم استيرادها.

أقرا المزيد“الأجهزة الأمنية” تلقي القبض على سارقي بطاريات “سيكو”