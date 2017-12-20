بالفيديو “محمد الغيطي” يتوجه ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الزراعة

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تابع موقع مصر 365 أعلن الإعلامي “محمد الغيطي” بتوجيه بلاغ إلى النائب العام من خلال برنامج التليفزيون “صح النوم” والذي يتم بثه على “قناة إل تي سي الفضائية” ضد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا”، وضد كل المسؤولين عن تسهيل دخول منتجات زراعية باسم “صنع في إسرائيل” حيث تم استخدام “غازات محرمة دولياً، بالإضافة إلى استيراد “مبيدات زراعية” أيضا محظورة دولياً، وكذلك يتم استيراد بذور مهندسة وراثياً في ظل غياب “وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي” مما يؤدي في النهاية إلى إصابة فلاحين مصر بالعقم إلى جانب الفشل الكلوي وتؤدي إلى تسرطن لبن الأمهات والموت المفاجئ لعدد كبير من الحالات.

وأشار “محمد الغيطي” أن “يوسف والي” هو من قام بإدخال الفراولة والكنتالوب والصوبات الزراعية الإسرائيلية، وكذلك المبيدات الزراعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من المبيدات الزراعية المتواجدة في السوق المصري يتم تهريبها من إسرائيل.

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وأضاف “محمد الغيطي” أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور “عبدالمنعم البنا” تغاضى عن جميع هذه الأحداث و تنصل من مسؤوليته ولم يقوم بفتح ملف المبيدات الزراعية، وأشار أن هذا يدل على أن هذا الأمر له “علاقة بالمصالح”، حيث أن هناك العديد من المزارع التي تستخدم البذور والمبيدات الإسرائيلية، وكذلك هناك شركات مصرية تتعامل مع إسرائيل والمزارع توجد على طريق الإسماعيلية الزراعي، بالإضافة إلى الطريق الصحراوي.

وأعلن “محمد الغيطي” أنه سيتبنى ملف المبيدات الزراعية والبذور المهندسة الإسرائيلية” داخل الأسواق المصرية الزراعية، حيث أن هذا يعد مستقبل أولادنا، وأشار أن هناك شركة تحتوي على أسهم إسرائيلية مهمتها هي إدخال المبيدات الزراعية المحرمة دولياً إلى مصر، وأضاف أن البذور التي يتم إضافتها من أجل حفظ القمح أدى استنشاقها من قبل بعض الأشخاص إلى مصرعهم في الحال خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف “محمد الغيطي” أن هناك العديد من الحالات من الفلاحين قد لقوا مصرعهم بسبب استنشاق المبيدات المحرمة دوليا الزراعية إلى جانب العديد من حالات الفشل الكلوي، والعديد من الأعراض الصحية التي تشير العديد من الدراسات أن المبيدات الزراعية الإسرائيلية تؤدي إلى تدمير صحة الفلاح المصري، وأشار أن نسبة 60% من إصابات الفلاحيين الصحية تأتي بسبب استخدام المبيدات الزراعية الإسرائيلية.

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