أخبار مصر اليوم الخميس 21/12/2017.. أهم ما ورد فى الصحف المصرية

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تختلف أخبار مصر اليوم على مدار الساعة ما بين سياسية وإقتصادية وإجتماعية وغيرها، حيث تصدر الصحف المصرية العديد من الأخبار الهامة والمتنوعة من مختلف المحافظات والمتعلقة بالشأن الداخلي و الخارجي ايضًا، ولهذا نستعرض لكم من خلال هذا المقال اليومي تفاصيل أخر أخبار مصر اليوم.

أخبار مصر اليوم الخميس 21/12/2017: “القابضة للكهرباء” تتعاقد مع “إي فاينانس” لدفع فواتير الكهرباء إلكترونياً

ورد أن الشركة القابضة للكهرباء قد تعاقدت مع شركة تكنولوجيا فاينانس و المتخصصة في تشغيل المنشآت المالية من أجل استكمال خطتها المقررة لدفع فواتير الكهرباء الكترونياً، حيث يتم شحن الفواتير باستخدام الكروت الخاصة بـ العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع في إطار خطتها لتطوير المنظومة وإيجاد الحلول لشكاوى المواطنين، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة الرابط الرئيسي للمقال من هنا.

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أخبار مصر اليوم الخميس 21/12/2017: “طلعت” يعلن سعر متر المرحلة الثالثة من دار مصر سيكون 50% من سعر السوق

قام السيد طلعت بالكشف عن تسعيرة وحدات “المرحلة الثالثة” والمقرر إنشاؤها ضمن مشروع دار مصر وتحديدًا في “مدينة الشيخ زايد”، حيث أعلن عن سعر الوحدة في هذه المرحله الجديدة وخاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل عام، حيث أكد على أن أسعار الوحدات السكنية لن يزيد عن خمسين في المئة من سعر السوق المحلي في تلك الفترة، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة الرابط الرئيسي للمقال من هنا.

أخبار مصر اليوم الخميس 21/12/2017: تعرف على الوظائف الخالية في شركات “اتصالات” وi2

يبحث الكثيرين عن أحدث الوظائف الخالية داخل السوق المحلي، وعلى هذا قامت بعض الشركات بالإعلان عن أحدث الوظائف الخالية بداخلها، ومن ضمن هذه الشركات كانت شركات الإتصالات وi2، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة الرابط الرئيسي للمقال من هنا.

أخبار مصر اليوم الخميس 21/12/2017: نعرض لكم الفئات التي يشملها قانون التأمين الصحي الجديد

قام السيد وزير المالية بالكشف عن الفئات التي قد تقرر أن تندرج في القانون الجديد، وقد أعلن عن تفاصيل النظام الجديد الذي ينتظره جموع الشعب المصري من خلال قانون التأمين الصحي، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجي زيارة الرابط الرئيسي للمقال من هنا.