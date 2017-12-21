النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية تطالب الإعلامية مني عراقي بالإعتذار ومقاطعة برنامج انتباه

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تعرضت الإعلامية الشهيرة “مني عراقي” أثناء سفرها علي الخطوط المصرية للطيران، إلي موقف تآذت من النقابة العامة للطيران، حيث سألت الإعلامية أحد المضيفات قائلة : لماذا لم يتم توزيع كروت الجوازات للركاب بدلا من أن تقدموا لهم الحلوى والترحيب بهم، فأجابت عليها المضيقة”أصل ب يركب معانا جهلة كتير”، وقامت الإعلامية الشهيرة بنشر الحوار الذي دار بينها وبين المضيفة بالإضافة إلي صورة مع طاقم الطائرة علي صفحتها الشخصية “فيس بوك”، مما أدي إلي استياء طاقم الطائرة وأيضا النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية، التي أصدرت بيانا برئاسة”أسامة عبد الباسط” استنكرت فيه ما فعلته الإعلامية الشهيرة منى عراقي، من تشهير بطاقم الضيافة بل والنقابة أيضا.

وأيضا مما استاءت منه النقابة قيام الإعلامية بكتابة إسم شخص من أفراد طاقم الضيافة الجوية، في المنشور الذي نشرته علي صفحتها الشخصية، وذلك عند وصولها على إحدى الرحلات الجوية القادمة من باريس، كما قامت النقابة بمطالبة الإعلامية بنشر بوست آخر تتقدم فيه بالاعتذار عما حدث منها مع طاقم الضيافة الجوية، وبالأخص أن ما نشرته الإعلامية بشأن هذا الموقف لاقي سيلا من السب والقذف من متابعي الإعلامية لأفراد طاقم الطائرة، كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية حتى تستعيد حقوق طاقم الضيافة الذي تعرض للسب والقذف من قبل متابعي صفحة الإعلامية مني عراقي وأيضا من الإعلامية التي أساءت إلى سمعة النقابة وطاقم الضيافة.

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كما قام العاملون بتدشين حملة علي موقع التواصل فيس بوك، لمقاطعة قناة المحور وأيضا مقاطعة برنامج “انتباه” التي تقدمه الإعلامية مني عراقي، معربين عن أسفهم الشديد لما تعرضت له زميلتهم من سب وقذف علي موقع فيس بوك، والتشهير بالشركة و الإضرار بسمعتها، وعلى الفور قامت الإعلامية بحذف البوست التي نشرته علي فيس بوك، بعد ما دشن العاملون بشركة مصر للطيران الحملة ضدها وضد برنامجها.

كما قامت نقابة الضيافة الجوية برئاسة أسامة عبد المطلب بتقديم طلباً إلى الدكتورة “مايا مرسي”، والتي تشغل منصب رئيس المجلس القومي للمرأة، بأن تقوم باتخاذ اللازم حيال الإعلامية، وذلك لأنها طلبت من طاقم الضيافة التقاط الصورة دون علمهم أنها سوف تستخدم صورتهم في شئ مثل هذا حيث تعرضوا للسب والقذف من رواد موقع التواصل الإجتماعي بسبب هذه الصور.