“هشام الشريف” يعلن أن الحكومة وفرت 2,3 مليار من برنامج ترشيد وتوفير الطاقة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التنمية المحلية الدكتور “هشام الشريف” عن ما تم مناقشته خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي تم عقده اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017، وترأس الاجتماع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وقد تم مناقشة عدد من البرامج والخطط التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي في محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة من أجل العمل على توفير احتياجات المواطن المصرى والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع المواطنين.

وأضاف الدكتور “هشام الشريف” خلال اجتماع اليوم لمجلس المحافظين أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور “مصطفى مدبولي” على ضرورة العمل على الانتهاء من جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مناقشة مجلس المحافظين الموقف التنفيذي من المشروعات التنموية التي تقام في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

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وأشار “هشام الشريف” خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مقر “مجلس الوزراء المصري” أن مجلس المحافظين المصري قد ناقش خلال الاجتماع اليوم المشروعات التنموية التي سوف تقوم الحكومة المصرية على تنفيذها والتي تم التشديد على إجراء الدراسات الخاصة بها قبل البدء في تنفيذها للتأكد من دقة تنفيذها وسرعة الانتهاء منها والعمل على حل أي عقبات أو معوقات قد تعيق سير العمل في هذه المشروعات التنموية التطويرية في الدولة المصرية.

وأعلن “هشام الشريف” أن مجلس المحافظين المصري خلال مناقشات اليوم عن الانتهاء من المشروعات التي تخص مجال استثمارات الطاقة في جميع محافظات الدولة المصرية في إطار خطة الدولة المصرية التوسعية في مجال إنشاء الطاقة المتجددة والجديدة.

وأضاف “هشام الشريف” أن مجلس المحافظين أيضا قد قام بمناقشة ما يتعلق بتوصيل “وصلات مياه الشرب والصرف الصحي” إلى القرى المصرية من أجل تحقيق الاستفادة بمنظومة المياه والصرف الصحي لعدد اثنين مليون مواطن مصري يقطن في القرى المصرية، وأعلن أن الدولة المصرية قد عملت على توفير ما يقارب من 2,3 مليار جنيه مصري من خلال “برنامج ترشيد وتوفير الطاقة” في جميع محافظات جمهورية مصر العربية خلال العام الجاري 2017.

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