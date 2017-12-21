رئيس جامعة أسيوط يعلن عن وجود وظائف شاغرة

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قام الدكتور”أحمد عبده جعيص” والذي يشغل منصب رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس 21/12/2017 بالإعلان عن حاجة الجامعة عن بعض الوظائف الشاغرة بها في قسم المستشفيات الجامعية، والتعليم وأيضا فرع الجامعة في الوادي الجديد، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 لتلبية احتياجات الجامعة إلى كل القيادات وأيضا معاونيهم من المؤهلين لذلك، كما شدد رئيس الجامعة علي أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات للإعلان عن هذه الوظائف في كافة وسائل الإعلام المقروءة حتى تتيح لعدد من الشباب التقدم إلي الوظائف ، مؤكداً أنه سوف يتم انعقاد لجنة متخصصة حتى تفحص أوراق جميع المتقدمين والمفاضلة بينهم ، وأيضا التأكد من مطابقة مؤهلاتهم للشروط المطلوبة بكل دقة.

كما أكد “بخيت” علي أن من يرغب في التقدم لإحدى الوظائف المعلن عنها أن يتوجه إلى الإدارة العامة لشئون العاملين، ويقوم بسحب نموذج طلب شغل وأن يرفق بالطلب بيان حالة معتمد ويكون موضح به المؤهلات القيادية والإشرافية، التي عمل بها المتقدم إلى الوظيفة ، وأيضا بيان بالجزاءات التأديبية إن وجدت، وأيضا تقديم بيان بالدورات التدريبية والشهادات التي حصل عليها المتقدم، وأيضا إرفاق بيان يوضح أبرز إسهامات وإنجازات المتقدم وذلك خلال فترة عمله في السنوات السابقة للوظائف الأخرى، وتكون معتمدة بالمستندات الموثقة، وأيضا مرفق معهم اقتراحات لتطوير العمل بالوظيفة التي يقدم عليها، ويرفق أيضا صورة بطاقة الرقم القومي.

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ومن جانب آخر أكد أمين عام الجامعة “محمود بخيت”، أن الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الجامعة قد تضمنت الآتى:

أمين جامعة مساعد بفرع الجامعة بالوادي الجديد.

رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.

رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.

مدير عام التموين الطبي والصيدلانيات

مدير عام الشؤون الطبية.

أمين كلية الطب البيطري.

أمين كلية التجارة.

ويقوم المتقدم باستكمال جميع الأوراق المطلوبة والسابق ذكرها، دون أن تنقص مستند واحد، وتقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة الدكتور “أحمد عبده جعيص” مرفقا بها جميع المستندات المطلوبة وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.

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