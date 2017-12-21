“مجلس المحافظين” يقرر تأسيس شركة قابضة للنظافة

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تابع موقع مصر 365 إعلان الحكومة المصرية عن اجتماع “مجلس المحافظين” اليوم الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء المصري الدكتور “مصطفة مدبولي” ليتم مناقشة عدد من المشروعات التنموية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، كما تم وضع آليات العمل على دفع معدلات تنفيذ المشروعات خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017.

وتم مناقشة “مجلس المحافظين” العديد من مشروعات الصرف الصحي في عدد من قرى الدولة المصرية حيث تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 76 قرية، بالإضافة إلى العمل على انتهاء مشروعات الصرف الصحي في عدد 198 والتي تجري أعمالها في الوقت الراهن.

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وناقش أيضا اجتماع مجلس المحافظين المصري اليوم “مشروع ترشيد الطاقة” من خلال استخدام “اللمبات الموفرة” وخصوصا أن ما تم توفيره حتى الوقت الراهن حوالي 2,3 مليار جنيه مصري من إدراج برنامج ترشيد استهلاك الطاقة.

وقام مجلس المحافظين باستعراض ما قامت به “وزارة البيئة” ووزارة الإنتاج الحربي، ووزارة التنمية المحلية وكذلك وزارة قطاع الأعمال العام بخصوص رفع المخلفات كما تقرر إنشاء شركة قابضة للنظافة يكون لها فروع في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما تقرر أن يتم تخصيص أراضي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإقامة “صناعة” حقيقة في كافة المحافظات.

وأعلنت الحكومة المصرية إن “صناعة تدوير المخالفات” سوف تعمل على تحقيق مكاسب ضخمة جداَّ للدولة المصرية من خلال الحوافز التي ستعمل الجهات المسؤولة في الحكومة على تقديمها، كما تم مناقشة “مجلس الوزراء المصري” قضية التنسيق الحضاري في المحافظات والشوارع وكذلك تم مناقشة “الإعلانات العشوائية” التي يتم إقامتها في الشوارع والطرق التي تؤدي إلى تغيير الصورة البصرية الحالية.

والجدير بالذكر ان وزارة قطاع الإعلان قد أعلنت عن البدء في إعدادات الدراسات اللازمة من أجل عزم الحكومة المصرية على إقامة شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات في كل محافظات جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية من أجل حماية البيئة إلى جانب تحقيق أرباح ضخمة للاقتصاد المصري من خلال صناعة إعادة تدوير المخلفات.

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