“مدبولي” يدعو الشركات الدولية والمصرية لمشروع القطار الكهربائي السريع

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” بالتعاون مع “وزارة النقل والمواصلات” في تقديم دعوة إلى جميع الشركات الدولية والمصرية للتأهيل ليتم إعداد التصميمات الهندسية إلى جانب أعمال التمويل والتنفيذ والمشتريات وكذلك صيانة وتشغيل “مشروع القطار الكهربائي السريع” للبضائع والركاب.

ويمتد مشروع القطار الكهربائي السريع من منطقة العين السخنة إلى “ساحل البحر الأحمر” ومدينة العلمين على “ساحل البحر الأبيض المتوسط” بطول خمسمائة وأربعة وثلاثين كيلو متر، على أن يتم ربط القطار الكهربائي السريع مع “محطة سكة حديد محافظة الإسكندرية”.

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وشدد الدكتور “مصطفى مدبولي” على أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع لمساهمته في تنمية منطقة الساحل الشرقي على “البحر الأحمر” بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات تنمية أراضي محور “قناة السويس”، بالإضافة إلى تنمية محور الضبعة ووادي النطرون، بالإضافة إلى تنمية منطقة الساحل الغربي على البحر الأبيض المتوسط، وكذلك مدينة العلمين الجديدة، ومدينة برج العرب الجديدة.

وأشار الدكتور “مصطفى مدبولي” أنه بخصوص المواصفات الفنية الأساسية للسكك الحديد عالية السرعة قائلا ” سوف يتم إنشاء خط جديد للسكك الحديدية الكهربائية مزدوج للركاب والبضائع، مع سرعة تصميم تسمح بالمسير حتى 250 كيلو متر في الساعة، وبما يسمح بتشغيل قطارات الديزل على نفس الخط لنقل البضائع، وسوف يتم تنفيذ المشروع على أساس إعداد التصميمات الهندسية والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتمويل على أن تتولي الشركات توفير التمويل اللازم من خلال المؤسسات المالية الدولية مع إعطاء أفضلية للقروض الحكومية، وأفضل شروط إعادة سداد القرض، ويكون تمويل دراسات المشروع من خلال منحة يتم إدراجها في العرض”.

وأعلن مستشار وزير الإسكان لشؤون النقل والطرق المهندس “سامي أبو زيد” إلى تقسيم مشروع قطار الكهربائي السريع بطول 534 كيلو متر بديل أول، أو بطول 504 كيلو متر بديل ثان، إلى ثلاثة قطاعات على أن يكون القطاع الأول لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول مائة واثنين وعشرين كيلو متر، والقطاع الثاني هو بديل أول لربط مدينة السادس من أكتوبر بمدينة العلمين بطور حوالي مائتين وواحد وعشرين كيلو متر بموازاة طريق وادي النطرون والعلمين، وتفريعة لمدينة الإسكندرية على أن تمر بمدينة ومطار برج العرب بطول تسعة وتسعين كيلو متر، والقطاع الثالث لربط العاصمة الإدارية بميناء العين السخنة بطول حوالي اثنين وتسعين كيلو متر.

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