مصدر يعلن عن تطورات الحالة الصحية للمهندس “شريف إسماعيل” بعد إعلان عودته إلي مصر

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بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت عدة أسابيع يعود المهندس “شريف إسماعيل” رئيس مجلس الوزراء إلي مصر يوم الخميس في الساعة الثامنة مساءاً، وذلك بعد أن أجري أثناء هذه المدة في ألمانيا عملية جراحية في الجهاز الهضمي، وتمت العملية بنجاح.

وأكد مصدر قريب جدا من المهندس شريف إسماعيل، أنه خرج من العناية المركزة من المستشفي الذي أجري فيها العملية، من حوالي أسبوع وأمر الفريق الطبي المتابع لحالة شريف بوضعه في أحد الغرف العادية بالمستشفى باعتبارها فترة نقاهة، وأن رئيس الوزراء قد يخضع إلى بعض الفحوصات الطبية بعد إجراء العملية للاطمئنان علي وذلك للتأكد من سلامته قبل المغادرة من المستشفى، وسفره إلى القاهرة.

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وكان الدكتور”مصطفي مدبولي” والذي يشغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقائم بأعمال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، طمأن أعضاء الحكومة، علي حالة “شريف” وذلك أثناء اجتماع المجلس في الأسبوع الماضي، وأكد أنه يتواصل معه دائما للإطمئنان علي حالته الصحية والسؤال عنه، وأكد أن المهندس شريف إسماعيل دائما ما يتلقى عددا كبيرا من الاتصالات الهاتفية، من وزراء وأيضا كبار المسؤولين في الدولة وأيضا المسؤولين العرب، وأكد على إتصال شيخ الأزهر الشريف له والإطمئنان علي صحته بصفة مستمرة.

كما أكد المصدر أن المهندس شريف إسماعيل يأمل أن يعود إلى القاهرة ويقوم باستكمال المهام المطلوبة منه في رئاسة مجلس الوزراء، بينما نصحه الأطباء أن لا يتعجل في القيام بأي مجهود يشق عليه، إلي أن يتم شفاءه تماما ثم يفكر في العودة إلى عمله مرة أخري، وفي ذات الوقت الذي من المنتظر أن يقوم المهندس شريف إسماعيل، حضور الاحتفالية التي سوف تقام بمناسبة ضخ الغاز الطبيعي من حقل “ظهر”، الذي تم الانتهاء منه في الأيام السابقة، والذي سوف يضخ غاز إلى الشبكة القومية للغاز، وهذا الحدث هو الذي سوف يسمح لمصر ضخ حقول أخرى في الشبكة وذلك في منتصف العام بعد القادم وذلك بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وهذا ما تم ذكره من قبل وزير البترول سابقا.

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