فى مفاجأة من العيار الثقيل ” أبو هشيمة ” يقرر بيع حصته فى شركة إعلام المصريين

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فى مفاجأة من العيار الثقيل قام رجال الاعلام المعروف والملقب إمبراطور الإعلام “أحمد أبو هشيمة”، كونه أحد أكبر المسيطرين على عدد كبير من المنابر الإعلامية داخل سوق الإعلام المصري ببيع حصته فى شركة “إعلام المصريين” .

وكان قد أعلن السيد “أبو هشيمة” يوم الاثنين الماضي في أحدث تصريحاته عن بيع قنوات أون تي في، أنه بالنسبة إلى نصيبه من شركة “إعلام المصريين” والتي قد أصبح لشركة “إيجل كابيتال”، وكان قد تولى المهندس ” أسامة الشيخ ” والذي يعمل في منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق رئاسة الشركة منذ فترة .

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ومن جهتها أعلنت شركة “إيجل كابيتال” للإستثمارات المالية في بيان عن امتلاكها حصة رجل الأعمال “أحمد أبو هشيمة” في شركة إعلام المصريين للتدريب والأستشارات الإعلامية والتي تمتلك مجموعة قنوات أون تي في وكل من جريدة اليوم السابع وجريدة صوت الأمة والعديد من الشركات والمؤسسات الإعلامية المختلفة، والتى تعمل بشكل مباشر فى مجال الإعلام المصرى .

وصرحت “داليا خورشيد” وزيرة الاستثمار السابقة ورئيس مجلس إدارة شركة “إيجل كابيتال” أن هذه الصفقة تعتبر باكورة الصفقات الاستثمارية لهذه الشركة التي تضع الاولوية من الاهتمام بهذا المجال الهام والحيوى كونه يحتك بشكل كبير مع الحياة اليومية المواطنين .

وكانت الشركة قد أعلنت فى وقت سابق تعيين المهندس “أسامة الشيخ” والذى كان يتولى رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون أبان حكم الرئيس المخلوع “مبارك”، فى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية.

وكان “أبو هشيمة” أحد أهم رجال الأعمال الذين يستثمرون فى مجال الحديد وسعى خلال السنوات الماضية للاستحواذ على عدد من المنابر الإعلامية وهو ما مكنه من شراء فضائية “أون تي في” من الملياردير “نجيب ساويرس”، وأستطاع أيضاً أن يتمكن من امتلاك صحيفتي “اليوم السابع” اليومية و”صوت الأمة” الأسبوعية وهو ما صاحبه حالة كبيرة من الاستهجان نظرا لتسريح عدد من المحررين الصحفيين آنذاك، وكذلك يمتلك عدة مواقع إخبارية إلكترونية، لكنه قرر بشكل مفاجئ أن يستغنى عن حصته فى الشركة بشكل كامل وبدون ابداء اى اسباب عن هذا القرار الغامض .

وعبر “أبو هشيمة” عن سعادته بإتمام هذه الصفقة، وقال أنه يتمنى أن تستمر مجموعة “إعلام المصريين” فى مسيرة النجاح وأن تعزز من ريادتها فى ظل وجودها مع الشركة الجديدة.

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