تعرف على خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً.. الداخلية تطبق عقوبات المخالفين لتحديث البطاقة

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تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الأشياء الذي توجد مع المواطن المصري، وذلك لأنها تحدد هويته ويتم أستخراجها من خلال الحكومة المصرية لجميع المواطنين في كل مكان، وتقوم الحكومة المصرية حالياً بتسهيل الخطوات الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي ويتم استخراجها في الوقت الحالي إلكترونياً.

وتقوم حالياً وزارة الداخلية المصرية بمناشدة جميع المواطنين المصريين بضرورة وسرعة استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديد بيانات البطاقة الشخصية، وعلى رأسهم من يريدون تغيير العديد من البيانات الخاصة بهم وهي العمل أو تغيير محل السكن أو الزواج أو الطلاب أو إن كان يعمل أو مازال طالب والعزوبية والزوج وغيرها العديد من البيانات الأخرى.

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يذكر أيضاً أن الداخلية المصرية أكدت على ضرورة تجديد البطاقة وهذا في حال انتهاء الموعد الخاص بتجديدها، ويكون هذا بحد أقصي ثلاثة أشهر من فترة انتهاء المدة المحددة لها وتم وضع العديد من العقوبات لمن يخالف هذا، وعلى رأسها دفع مائة جنيه غرامة لمن يتأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

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وأيضاً دفع مائة جنيه غرامة لمن يحتفظ ببطاقة الرقم القومي أو يتعامل بها مرة أخرى أثناء انتهائها، ودفع خمسون جنيهاً غرامة عند عدم تحديث البيانات الشخصية المتواجدة داخل بطاقة الرقم القومي وهذا بعد حوالي سيع سنوات من تاريخ الإصدار الخاص ببطاقة الرقم القومي.

من الجدير بالذكر أيضاً أنه يتم دفع غرامة حوالي خمسون جنيهاً عند عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة بعد مرور ثلاثة أشهر من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن المصري، وأيضاً دفع خمسون جنيهاً غرامة عن عدم استخراج البطاقة بدل التالف والفاقد ويكون هذا خلال 15 يوماً من تاريج تلف أو فقد البطاقة.

ومن أهم الخطوات الإلكترونية لإستخراج بطاقة الرقم القومي وهي أولاً الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا، ثانياً الضغط على سلة الطلبات وأختيار بطاقة الرقم القومي، ثالثاً أختيار نوع البطاقة الذي يتم استخراجها إذا كانت بدل فاقد أو لأول مرة أو تغيير بيانات أو تجديد.

رابعاً كتابة البيانات المقدمة من خلال طلب الرقم القومي ووضع البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن و العنوان ورقم التليفون الأرضي والهاتف المحمول، خامساً معرفة النظام الخاص بسداد تكاليف البطاقة سواء عن طريق الدفع أثناء الاستلام أو إلكترونياً، وهي من الطرق الحديثة لاستخراج بطاقة الرقم القومي.