أخبار الطقس اليوم الجمعة 22/12/2017.. درجات الحرارة في محافظات مصر 

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جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الجمعة طقس دافئ على أغلب المناطق في السواحل الشمالية على أن يكون الطقس مائل للحرارة في أغلب الأنحاء وذلك في ساعات النهار ثم ورد أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة فإن حالة الطقس سوف تكون مائل إلي البرودة ليلا كما أنه سوف تقل كلاً من الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية فى ساعات الصباح على أغلب المناطق من شمال البلاد كما ورد أنها سوف تمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تظهر في الأفق كلاً من السحب الكثيفة على أغلب المناطق ايضا، كما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى حالة السحب سوف تظهر في الافق كل من الصحاب المؤقت ده بالاضافه الى المتوسطة وذلك على شمال البلاد وعن حركة الرياح جاء أن أغلبها سوف يكون جنوبيه غربية خفيفة إلى معتدلة.

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كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في آخر أخبار الطقس اليوم الجمعة أنه بالنسبة إلي حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير درجات الحرارة ويصبح حالة الطقس مضطربة، كما جاء في تصريحات أخبار الطقس اليوم أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين الى مترين ونصف، وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية جنوبية شرقية، وفيما يخص حالة البحر الأحمر فقد جاء أنها سوف تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مرتفعة، وأنه بالنسبة إلى حركة الموج فيه قد ورد أنها سوف تكون ما بين متر ونصف المتر إلى مترين وفيما يخص حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية جنوبية شرقية، وعن درجات الحرارة المتوقعة جاء أنها سوف تكون كالتالي:

الإسكندرية 18 26

بلطيم 16 27

القاهرة 18 28

وسط الدلتا 18 28

سيوة 17 24

بورسعيد 18 25

مطروح 17 24

السلوم 15 22

دمياط 17 25

الإسماعيلية 14 28

السويس 15 29

رأس سدر 17 26

نخل 09 28

العريش13 27

رفح 12 27

كاترين 14 25

الطور 17 28

نويبع 19 27

طابا 15 28

شرم الشيخ 19 30

الفيوم 14 29

بنى سويف 13 29

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 27

قنا 14 30

الأقصر 14 31

سوهاج 12 30

المنيا 12 30

أسيوط 11 31

أسوان 16 32

أبوسمبل18 31

ابو رماد 21 26

راس حدربة 21 26

الوادي الجديد 15 31

شلاتين 22 29

حلايب 21 27.