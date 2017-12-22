وزارة التموين تكشف الحقيقة الكاملة وراء إلغاء السلع الخاصة بنقاط الخبز بداية من 2018

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ترددت العديد من الأقاويل والشائعات المختلفة حول إلغاء صرف السلع الخاصة بـ نقاط الخبز، وهي من السلع الذي يعتبرها العديد من المواطنين أكثر أهمية ونفعاً لهم، وهذا نظراً لأرتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية الهامة الذين يريدون شرائها من داخل الأسواق والمتاجر العادية ولكن أسعارها أصبحت مرتفعة جداً بالمقارنة مع السلع التي تقدمها وزارة التموين وتسمى نقاط الخبز.

كما أن الحكومة المصرية تحدثت أنه لا يوجد أي نية لها للتوقف عن صرف جميع السلع الخاصة بنقاط الخبز، وأكدت أن هذا مجرد إشاعات تنتشر بين العديد من المواطنين المصريين في كل مكان، وأشار إلى أن الحكومة ووزارة التموين حريصين كل الحرص على التزامها بصرف رغيف الخبز المدعم بخمسة قروش وتقديمه دون وجود أي تغيير فيه.

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وأيضاً قام مركز دعم واتخاذ القرارات وهو التابع لمجلس الوزراء يذكر إن المركز يتواصل دائماً مع وزارة التموين، وهذا حول ما أثير وانتشر في العديد من المواقع الالكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا فيما يتعلق بنية الحكومة المصرية لإلغاء السلع الخاصة بـ نقاط الخبز مع بداية العام القادم 2018 وتم تكذيب هذا الخبر.

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ومن الجدير ذكره أيضاً أن الوزارة ردت بحسب البيان الخاص بالمركز وأكدت أنه يتم العمل دائماً بمنظومة الخبز الجديدة، وأنه لا يوجد بها أي عواقب للمواطنين الذين يحصلون على الخبز بشكل دائم ومستمر، وهذا يكون طوال اليوم ووزارة التموين شددت على أنه لا يوجد إلغاء للمنظومة الخاصة بالسلع والنقاط أو تخفيض القيمة الخاصة بها دائماً.

وذلك لأنها أصبحت حالياً من أهم الحقوق الخاصة بالمواطنين وهذه المنظومة الحديثة ساعدت كثيراً على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، والوزارة أكدت أنه سوف تعمل على تفعيل قاعدة البيانات الجديدة والموحدة مع بداية العام الجديد 2018، وهي من المقرر أن تحل جميع المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينية الخاصة بالفصل الاجتماعي أو التالفة والبدل فاقد وتحسن الخدمة دائماً.

يذكر أيضاً أن وزارة التموين وفرت لجميع المواطنين أرقام خاصة بالشكاوي المتعلقة بنقص السلع التموينية، أو ارتفاع أسعار السلع في العديد من المحافظات المصرية فيتم تقديم بلاغ نت خلال الخط الساخن لوزارة التموين وهو “19280”، وأيضاً يتم دخول المواطن عبر الموقع الالكتروني الخاص ببوابة الشكاوي وهو “www.shakwa.eg“.