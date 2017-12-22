تعرف علي تفاصيل مزاد السيارات في جمارك مطار القاهرة

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في يوم 27 من ديسمبر 2017 سوف يتم انعقاد جلسة مزاد علني والمقررة لبيع 93 سيارة واردة من الخارج، والتي كانت مخزنة في ساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي، وبالتحديد في قاعة النادي المصري القاهري، بجوار حديقة الفسطاط، كما أصدرت الجمارك بيان لها يفيد أن السيارات التي سوف يتم انعقاد جلسة المزاد حتى تباع، هي عدد 93 سيارة ماركة:

ايسوزو نصف نقل.، دايهاتسو نصف نقل، ألفاروميو، تويوتا ميكروباص، جاجوار ، أتوبيس آسيا 24 راكب، فورد ، بورش، بيجو، مرسيدس، فولكس ، هونداى ميكروباص، هامر 2 و3 و5 ، BMW ، راف ميكروباص كما يوجد موديلات أخرى.

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كما نوهت إدارة الجمارك أنه سوف يتم بيع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية،ومقرها شارع الدكتور محمد حامد فهمي ، المتفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامى بالدقي ، وسوف تتوفر كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه.

كما أكد البيان علي أنه سوف يتم معاينة السيارات في ساحة الجمارك الخاصة بجمرك سيارات القاهرة الدولي، والذي يقع بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، وذلك في أيام العمل الرسمية المعلن عنها، وسوف تستمر المعاينات حتي يوم عقد المزاد، وذلك سوف يكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

كما أضاف البيان أنه يتم تقديم بطاقة الرقم القومي، لكل من الأفراد العاديين ، بينما يتم تقديم البطاقة الضريبية للتجار، كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1998، والذي شأنه تنظيم المناقصات والمزايدات، كما أكد البيان علي من يرغب في الاشتراك أن يقوم بتسديد مبلغ التأمين وهو بقيمة 10 آلاف جنيه، في خزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، وهذا يحسب كتأمين مؤقت في خزينة الجمارك، ولا يتم رد التأمين المؤقت إلا بعد إنتهاء جلسة المزاد، أما في حالة رسو اللوط على المشترك سوف يتم خصم التأمين من ثمن السيارة، أما من يرغب في شراء أكثر من لوط فعليه دفع وصل تأمين، وذلك قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويت أيضا وضع وصل تأمين لكل لوط لوحده.

أما من يرسو عليه المزاد يقوم بتسديد 30 % من ثمن السيارة المباعة ، وذلك بعد انتهاء المزاد، أما في حالة عدم السداد أو يقوم المشترك بسحب عطاؤه سوف يصبح التأمين ملك الجهة الإدارية، ويتم دفع مقدم الثمن نقدا في خزينة الهيئة أو بشيك مقبول الدفع، علي أن يقوم المشترك بسداد ال 70% في خلال 15 يوما، من اليوم الذي يلي رسو المزاد عليه.

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