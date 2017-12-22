متابعة لآخر تطورات قضية المصري المعتدى عليه من قبل كويتي

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مصر 365 تقوم بمتابعة آخر التطورات في قضية “وحيد محمود” الشاب المصري الذي تم الإعتداء عليه في دولة الكويت من قبل كويتي من أسابيع قليلة، حيث طلبت القنصلية المصرية من محمود أن يلتزم الصمت وخصوصا أمام وسائل الإعلام في هذه الأيام، ونوهت عليه علي أن لا يظهر في أي وسيلة من وسائل الإعلام، حين أن يتم الانتهاء من التحقيقات.

كما أكد الفريق الطبي المتابع لحالته أن أنفه ما زال مكسورا حتي الآن، وأنه عيناه بها كدمات، ولكنه يكمل علاجه في منزله، كما أكد محمود علي وقوف القنصلية المصرية إلى جانبه في الفترة السابقة وأنها كانت تدعمه دعما كبيرا وتؤكد له علي أن حقه سوف يرد إليه في أقرب وقت.

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وأكد لنا وحيد أن النيابة الكويتية قامت بالتحقيق معه في تهمة ضرب المتهم الكويتي، حيث قال وحيد أنه كان يدافع عن نفسه عندما فوجئ بهذا الشخص يضربه ضربا وحشياً بل أنه كان يريد قتله، وأن الكويتي ضربه حتي فقد وعيه وطرحه أرضاً، وعندما أتت النيابة إلى مكان الحادث، رأت البطارية والعصا الخشبية الذي استخدمها الشاب المعتدى بالضرب، وعند عرضها علي وحيد أكد أنها هي وقامت النيابة بإخلاء سبيل وحيد من هذه القضية.

ومن جهة أخري قامت النيابة بتوجيه 5 تهم مختلفة إلي الشاب الكويتي المعتدي علي وحيد وهما: السب في مكان عام، وأنه قام بإتلاف المحل ، وأيضا أنه أساء استخدام الهاتف، والشروع في القتل، وأيضا علي قيامه بتصوير ما حدث وهذه مخالفة في قانون الجرائم الإلكترونية، بينما أكد المتهم الكويتي أنه كان يدافع عن نفسه ، وأنه لا يريد قتل وحيد بل هو قام بالدفاع عن نفسه بعدما ضربه وحيد بالطفاية، وهذا ما أدي إلي نزيف رأسه وأكد أنه لو كان ينوي علي قتل وحيد، لقتله بالسكين لا بالعصا أو البطارية.

وسوف يعرض المتهم الكويتي في الأسبوع القادم أمام قاضي والذي من شأنه يقوم بتجديد حبس المتهم، وسوف تتم مواجهته بالتهم الجديدة التي أظهرتها النيابة أثناء التحقيقات.

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