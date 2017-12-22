اعلان تصديق السيسي على قانون المنظمات النقابية الجديد

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أعلن السيد وزير القوى العاملة محمد سعفان عن تصديق الرئيس على قانون المنظمات النقابية الجديد والذي يختص بتنظيم عمل المنظمات والنقابات العمالية، موضحا صدور اللائحة التنفيذية له بعد صدوره خلال الفترة الفترة القادمة، وتتضمن الإجراءات المختلفة والمواعيد المحددة للمنظمات النقابية حتى يمكنها توفيق أوضاعها عقب يوم صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما، مع توقعات بإجراء انتخابات النقابات قريبا لإعادة هيكلة وتنظيم النقابات حسب القانون والوضع النقابي الجديد.

كان الوزير قد أعلن اليوم بالمنوفية عن تصديق الرئيس على القانون موضحا حاجة مصر إلى إعادة خلق وتنظيم الوضع النقابي بما يلائم حاجات الإنتاج ، مؤكدا على التحديات المختلفة التي واجهتها الوزارة للوصول إلى التصديق على هذا القانون، واليوم في الفعاليات الختامية لأسبوع السلامة أكد الوزير على حرص الوزارة على تفعيل دورها في تحقيق التواصل بين ممثلي عملية الإنتاج وتحقيق الحماية للعمال أو المنشآت على حد سواء.

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ويتم ذلك لتحقيق جو ملائم أكبر للإنتاج في مصر محققة بذلك مصلحة الدولة الرئيسية في تحقيق التطور مؤكدا أن مواد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية مطابقة للمعايير والأحكام والهيئات العالمية مثل أحكام ومبادئ منظمة العمل في تنظيم النقابات وأوضاعها في مصر .

يذكر أن القانون يوفر للنقابات العمالية إعفاءات ضريبية و العديد من الامتيازات المختلفة ، ويجيز قانون المنظمات النقابية تقبل الهبة بالدعم أو التبرع من المؤسسات المصرية فقط دون المؤسسات الأجنبية، بجانب أنه يمنع تكوين النقابات ذات الطابع الحزبي أو الديني وما شابه ، ويجيز القانون للمنظمات النقابية إنشاء صناديق خاصة بالتمويل والادخار وغيرها لتوفير تعويضات للعمال في حالة وجود أعباء مالية وبما يطابق قانون العمل.

ويمكن للعامل فوق سن 15 أن يصبح عضوا في المنظمة النقابية بشرط الا يكون من أصحاب الأعمال أو المحجور عليهم أو المنضمين لمنظمات نقابية أخرى، وطبقا للقانون فإنه يمكن تنظيم النقابات بتكوين اللجنة النقابية لأي منظمة بعدد 50 عاملا كحد أدنى لها.