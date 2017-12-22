أخبار مصر اليوم الجمعة 22/12/2017.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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تختلف الأحداث على مدار الساعة في مصر حيث تتصدر الصحف المصرية العديد من الاخبار الهامة والعاجلة في مختلف المحافظات، وتتنوع أخبار مصر اليوم ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها من كافة المجالات، ولهذا نستعرض معكم أخر تطورات الساحة وما جاء في الصحف المصرية.

أخبار مصر اليوم الجمعة 22/12/2017: متابعة لاخر تطورات قضية المصري المعتدى عليه من قبل كويتي

يتابع الكثيرين آخر التطورات في قضية السيد “وحيد محمود” والذي تم الإعتداء عليه في دولة الكويت مؤخرًا، حيث يشغل الكثيرين ما حدث للمواطن المصري وما تقرر من الجانب الكويتي في حقه وتفاصيل هذه القضية بوجه عام بالإضافة إلى موقف الجانب المصري ايضًا والتصريحات الطبية الصادرة بإستمرار في حقه، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم الجمعة 22/12/2017: تعرف على تفاصيل مزاد السيارات في جمارك مطار القاهرة

تقرر عقد جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة في يوم 27 من ديسمبر 2017 من أجل أن يتم بيع 93 سيارة واردة من الخارج، حيث كانت هذه السيارات مخزنة في ساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي، حيث تتنوع موديلات السيارات التي سوف تشارك في المزاد، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الجمعة 22/12/2017: شعبة المواد الغذائية تؤكد أن فترة ارتفاع الأسعار الحالية هي فترة مؤقتة

ذكر رئيس شعبة المواد الغذائية خلال أحدث التصريحات التي مرت مؤخرًا أنه بالنسبة إلى أسعار السوق الحالية هي أسعار مؤقتة ليس إلا، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم الجمعة 22/12/2017: نوفر لكم قائمة بأهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2017

أعلن أن المملكة العربية السعودية أصبحت هذا العام على رأس الدول المستوردة للصناعات الغذائية في مصر، حيث جاء في أحدث التصريحات أن السعودية قد استوردت من مصر حوالي 289.14 مليون دولار خلال العام الحالي 2017، وفقا للتقارير الأخيرة التي أعلن عنها المجلس التصديري للصناعات الغذائية ثم جاء في المرتبة الثانية من قبل ليبيا ثم الأردن وغيرهم من الدول الاخري، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.