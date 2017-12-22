الصحة تكشف النقاب عن حقيقة استخدام غسالة لتحضير علاج مرضي الفشل الكلوي بالأقصر

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كشفت وزارة الصحة والسكان النقاب عن حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة عن استخدام مستشفي إسنا المركزي بمحافظة الأقصر غسالة لتجهيز وتحضير علاج مرضى الفشل الكلوي مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة وأن ذلك الجهاز الظاهر في التقارير الإعلامية يعرف باسم جهاز Manual shaker والذي يحضر به جرعات الغسيل الكلوي.

وأوضحت الوزارة أن الصورة المتداولة مغلوطة للغاية ولا تحقق أي معايير علمية، حيث يستخدم محلول بي كارب من أكياس من نوعية بي كارب المخلوط مع الماء المقطر والذي يستخدم في 4ا ماكينات غسيل كلوي بالمستشفي وهم 4 ماكينات جاميرو و10 ماكينات بي براون من إجمالي 42 ماكينة، وتستخدم تلك الماكينات بصورة آمنة ولا يتعرض المرضي لأي مضاعفات نتيجة لاستخدامها.

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وأضافت الوزارة خلال عملية تحضير خلطة علاج الفشل الكلوي تتبع فيها كافة الأساليب المانعة للتلوث وفقا للسياسات الواردة بالدليل القومي لمكافحة العدوى بداية من الأسبوع الماضي وبصورة مؤقتة عند الانتهاء من عملية توريد كبسولات “جاميرو ” كبديل من مخازن الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى عملية توريدها 5 آلاف كبسولة جامبرو يوميا من إجمالي 40 ألف كبسولة مضيفة أنها وفرت 10 آلاف كبسولة أمس الخميس وتم فحصها فنيا بالتموين الطبي بالوزارة حتى يتم توريد حصة تلك الكبسولات إلي مستشفي إسنا المركزي.

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وأكدت الوزارة أن جميع مستشفيات الوزارة تتوافر فيها كافة أنواع كبسولات بيكربونات الصوديوم وأكياس بودرة بيكربونات الصوديوم التي تعتبر نفس محتويات كبسولات جامبرو والتي تستخدم أثناء تحضير علاج الفشل الكلوي بجهاز Manual shaker.

وقد شكلت الوزارة لجنة تقصي حقائق يرأسها وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبد الجواد متكونة من إدارة مكافحة العدوى والكلى الصناعية وفريق الطب العلاجي بهدف تقييم سير العمل في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى إسنا المركزي حرصا من الوزارة على طمأنة المرضى ونفي تلك الشائعات المثيرة للبلبلة بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أن لجنة تقصي الحقائق قد أكدت أن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى إسنا تستخدم جهاز Manual shaker في تحضير العلاج بالإضافة إلي أن الجهاز يعمل بكفاءة عالية و يتلقى المرضى العلاج اللازم والرعاية الطبية الجيدة.