صرف جميع المعاشات مبكرا في يناير احتفالا بعيد الميلاد المجيد

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أكدت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في تصريحاتها اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر ديسمبر الحالي أن الوزارة قد قررت بشكل رسمي أن تقوم بصرف المعاشات المستحقة التابعة لشهر يناير المقبل من عام 2018 بشكل مبكر، حيث سوف يتمكن المواطنون المستحقين للمعاشات من صرف معاشاتهم منذ اليوم الأول من شهر يناير المقبل بدلا من اضطرارهم للانتظار حتى يوم العاشر من الشهر وذلك من خلال جميع مكاتب البريد وكذلك البنوك المختلفة احتفالا بحلول مناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما قامت الوزيرة غادة والي بالفعل بتشكيل غرفة عمليات مركزية تقوم هي برئاستها شخصيا حتى تتمكن من متابعة عملية صرف المعاشات المستحقة وتذليل كل العقبات وتيسير تلك العملية أمام جميع مستحقي المعاشات خلال صرفها بشكل مبكر الشهر المقبل، كما أوضحت الوزيرة غادة والي خلال تصريحاتها أنه سوف يتم تزويد مكاتب البريد وكذلك ماكينات الصراف الآلي التي تتبع الهيئة بجميع الأموال الكافية لكي يستطيع المواطنون وأصحاب المعاشات أن يصرفوا مستحقاتهم المالية الشهرية.

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وبذلك فإن منافذ صرف المعاشات وكذلك جميع المناطق التأمينية سوف تفتح أبوابها من الساعات الأولى من نهار الأول من يناير بحسب تصريحات الوزيرة وبحسب تأكيدها على عدم انصراف أي من العاملين حتى يتم التأكد من حصول آخر مواطن مصري متواجد يومها في منافذ صرف المعاش على كامل مستحقاته المالية، ويأتي مثل ذلك القرار ضمن عدة قرارات خاصة من وزيرة التضامن الاجتماعي قد اتخذتها مؤخرا بشأن صرف المعاشات بشكل مبكر عند كل مناسبة اجتماعية أو عيد من الأعياد المختلفة التي يحتفل بها المصريين ضمن تنفيذ عملي لسياسة اتخذتها الدولة مؤخرا من أجل تخفيف الحمل عن كاهل الأسرة المصرية على حسب تصريحات الوزيرة.

وتشتمل الهيئة على أكثر من حوالي 500 مكتب تأميني يعمل على خدمة جميع أصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم وكذلك أسرهم وهي منافذ صرف منتشرة على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث يبلغ عدد المستفيدين من خدمات تلك المنافذ حوالي اثنين مليون مواطن مصري أما باقي أصحاب المعاشات فيقومون بصرف مستحقاتهم من مكاتب البريد أو من البنوك المختلفة.

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