مسئول بوزارة التموين يعلن أن مخزون زيت الطعام يكفي احتياجات جميع المواطنين لمدة 4 أشهر

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زيت الطعام من أهم السلع التموينية الذي يبحث عنها العديد من المواطنين، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم جميع المنتجات الغذائية الهامة والمدعمة لأنها تعتبر من أهم الأشياء الذي يحصل عليها المواطن المصري، لذلك تقوم الوزارة بتوفير هذه المنتجات أول بأول حتي لا يحدث عجز في هذه السلع الضرورية للمواطن.

وقام رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي تابعة لوزارة التموين، بالإعلان عن أن مخزون زيت الطعام والذي يقدم من ضمن السلع المدعمة لجميع المواطنين الذين يحملون بطاقة التموين يكفي احتياجات المواطن المصري، لمدة حوالي 4 أشهر كاملين ولا يوجد عجز في انتاج هذه السلع الهامة والاساسية.

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وأيضاً يتم توفير مخزون جميع السلع الرئيسية والهامة والذي يتم صرفها لجميع المواطنين وهي تكون ضمن مقررات السلع التموينية، وتكون بقيمة الدعم المخصص لجميع المواطنين وكذلك في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وأضاف أيضاً أنه يتم توفير جميع المنتجات باستمرار وتقديمها وطرحها بجميع المنافذ التموينية في المحافظات جميعها.

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جديراً بالذكر أيضاً أن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكد على أن وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي، يحرص كثيراً على توفير جميع المنتجات والسلع الأساسية بشكل دائم ومستمر لجميع المواطنين، وتعتبر لجنة المشتريات المركزية داخل الشركة تتعاقد على شراء العديد من المنتجات بشكل جماعي لجميع الشركات التابعة لها بجميع المجمعات الاستهلاكية لجميع الموردين بالأسعار المناسبة لهم.

يذكر أيضاً أن شركتي الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل وزارة التموين وهي تسمي الشركة العامة والشركة المصرية، انتهوا حالياً من صرف جميع السلع المدعمة الخاصة بشهر ديسمبر الحالي وهذا ما يقرب من 70 مليون مواطن وتكون بقيمة 3.5 مليار جنيه في محافظات الوجه القبلي والبحري، وتعتبر هذه من الأشياء التي يبحث عنها جميع المواطنين.

كما أنه أشار إلى أن جميع النقاط الخاصة بصرف سلعة الخبز هي مجانية، وتكون مقابل الترشيد في الاستهلاك الخاص بالخبز المدعم وتكون بقيمة 500 مليون جنيه، ويتم تقديم وصرف جميع السلع الأساسية لجميع المواطنين في جميع المحافظات المصرية، وهذا بجانب طرح وتقديم جميع السلع الأخرى الهامة والذي يتم البحث عنها بشكل دائم ومستمر.