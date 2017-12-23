أخبار الطقس اليوم السبت 23/12/2017.. درجات الحرارة في محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم السبت أنه سوف تنخفض درجات الحرارة المتوقعة في أغلب الأنحاء الشمالية، ليسود بعد ذلك طقس مائل للدفء على أغلب المناطق في السواحل الشمالية الغربية على أن يكون الطقس دافئ على أغلب الأماكن في السواحل الشرقية بالإضافة إلى الوجه البحري ومحافظة القاهرة وأنه سوف يمتد حتى يصل إلى شمال الصعيد، كما يتوقع أن يسود الطقس مائل للحرارة على أغلب المناطق في كلاً من جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار، ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس بارد ليلا.

كما ورد في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب المناطق في شمال البلاد، كما يتوقع أن يصاحبها خلال اليوم سقوط الامطار في أغلب المناطق غربا حتي ينتهي من هذه الفترة.

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وجاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى حركة الرياح فقد جاء أنه سوف يسود على أغلب المناطق الجنوبية غربية كما يتوقع أن يكون الطقس معتدل ثم يتغير وينشط في أغلب المناطق شمالا على أن تكون الحركة مثيرة للرمال والاتربة وذلك على المناطق الموجودة في غرب البلاد، كما يتوقع الخبراء أنه سوف تمتد حركة الرياح على أغلب المناطق من الوجه البحري بالإضافة إلى القاهرة وأنه سوف تؤدى حركتها خلال اليوم السبت إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية ذلك سوف يكون على البحر المتوسط.

أما فيما يخص حالة البحر المتوسط فقد جاء أنها سوف تكون مضطربة وأنه سوف ترتفع حركة الموج خلال اليوم فيه ما بين مترين ونصف ثم تمتد وتصبح ثلاثة امتار وبالنسبة إلى حركة الرياح فقد جاء أنها سوف تكون سطحية بحيث تكون شمالية غربية ثم تتغير وتصبح جنوبية غربية أما فيما يخص حالة البحر الاحمر سوف تكون معتدلة ثم ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين الى مترين ونصف وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية جنوبية شرقية، كما ورد في بيان الارصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم السبت سوف تكون على أغلب المناطق في محافظات مصر كالتالي:

القاهرة 18 24

بورسعيد 18 23

وسط الدلتا 17 23

مطروح 15 18

دمياط 17 23

السلوم 12 17

الإسكندرية 16 20

بلطيم 18 22

سيوة 12 17

رأس سدر 18 25

نخل 08 28

العريش 12 26

رفح 11 25

الإسماعيلية 17 25

السويس 16 25

نويبع 18 23

طابا 16 24

كاترين 12 24

الطور 17 25

الفيوم 14 24

بنى سويف 13 24

أسيوط 12 25

سوهاج 13 26

شرم الشيخ 17 26

المنيا 14 24

راس حدربة 21 26

الأقصر 14 29

الغردقة 16 26

مرسى علم 18 27

قنا 14 28

ابو رماد 21 26

أسوان 18 31

أبوسمبل 20 29

الوادى الجديد 16 29

شلاتين 20 27

حلايب 22 25.