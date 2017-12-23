“تنظيم الإعلام” توقف إعلان “فودافون” أبلة فاهيتا النت ظالم

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تابع موقع مصر 365 إعلان “أبلة فاهيتا” النت ظالم التي حاز على رواج وانتشار كبير على جميع مواقع السوشيال ميديا والقنوات الفضائية إلا أن “شركة فودافون مصر” فوجئت اليوم السبت بقرار صادر عن “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” يقضي بإيقاف إعلان “أبلة فاهيتا النت ظالم” على الرغم من حرص الشركة على تعديل الإعلان بعد أن تم عقد اجتماع موسع مع “جهاز حماية المستهلك”.

وأصدر “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” قرار يلزم بوقف إعلان أبلة فاهيتا، و امتثلت شركة فودافون مصر لهذا القرار وأكدت أنها تحترم المشاهد وكذلك تحترم القيم العامة للمجتمع المصري والذوق العام، وأكدت في بيان إعلان تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لم يتم إبلاغ شركة فودافون مصر بقرار وقف إعلان أبلة فاهيتا بصورة رسمية.

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وأضافت شركة فودافون مصر أنها قرر أن يتم إيقاف إعلان “أبلة فاهيتا النت ظالم” على جميع وسائل الإعلام وكذلك القنوات الفضائية إلى حين التوصل مع الجهات المسؤولة لمعرفة الأمور من الجهات المعنية.

وجاء بيان شركة فودافون على الفيس بوك كالتالي “بيان توضيحي من شركة فودافون مصر في ضوء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف إذاعة إعلان فودافون الأخير مع “أبلة فاهيتا”، تؤكد شركة فودافون مصر على احترامها الكامل للمشاهد المصري، والذوق, القيم العامة للمجتمع، ولكافة الجهات الحكومة المسؤولة العاملة على تنظيم العمل، والمحتوى الإعلامي، والإعلاني في مصر بشكل يتماشي مع الأخلاقيات العامة، تقديراً من فودافون لعملائها والمواطن المصري بصفة خاصة، عقدت الشركة اجتماع مع جهاز حماية المستهلك وتم الاتفاق على تعديل في الإعلان، وتم عرض شكل جديد إعلان “أبلة فاهيتا”، ثم فوجئت شركة فودافون مصر بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف إذاعة الإعلان حيث لم يتم إبلاغ الشركة بالقرار بصورة رسمية، ولم تعقد جلسة استماع لها قبل اتخاذ القرار، على الرغم من تنفيذ طلب جهاز حماية المستهلك، وكانت فودافون مصر تأمل أن يتم التواصل مع الشركة مسبقاً، قبل اتخاذ القرار، وبناء عليه فقد قررت فودافون مصر إيقاف كافة حملاتها الإعلانية في كافة وسائل الإعلان والقنوان، وذلك لحين استيضاح الأمور مع الجهات المعنية”.

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