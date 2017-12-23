أخبار مصر اليوم السبت 23/12/2017.. أهم ما ورد في الصحف المصرية

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وتختلف الأحداث بشكل يومي وعلى مدار الساعة داخل جمهورية مصر العربية وفي جميع المحافظات، حيث تتصدر الصحف المصرية أخبار مصر اليوم في شتى المجلات و تتنوع على حسب أحدث الأخبار التي تصدرها الساحة، وعلى هذا جاء أنه قد شهدت أخبار مصر العديد من الأنباء الهامة وكان أبرزها ما يلي.

أخبار مصر اليوم السبت 23/12/2017: وادي دجلة يواصل تحضيراته استعداداً لملاقاة الأهلي

يستمر الفريق الأول لكرة القدم لنادي وادي دجلة تحت قيادة المدير الفني طارق العشري، في إطار استعداداته لمباراته الأهلي القادمة، والتي تقرر أن تقام يوم الاثنين المقبل، حيث كشف الجهاز الفني عن أبرز اللاعبين الذي تقرر أن يشاركوا أحداث هذا اللقاء الهام والمميز، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

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أخبار مصر اليوم السبت 23/12/2017: مسئول بوزارة التموين يعلن أن مخزون زيت الطعام يكفي احتياجات جميع المواطنين لمدة 4 أشهر

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم جميع المنتجات الغذائية الهامة التي يتم دعمها عن طريقة بطاقة التموين الذكية لأغلب فئة محدودي الدخل، وفي هذا الصدد أعلنت الوزارة عن توفيرها لهذه المنتجات، وخاصة زيت الطعام حيث تم الإعلان عن مخزونه، وأن يوجد في مخازن الوزارة ما يكفي حوالي 4 أشهر كاملين قادمين، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 23/12/2017: لم تطالب شعبة القصابين بتجريم ذبح إناث الماشية؟

ورد أن السيد سكرتير شعبة القصابين قد أعلن خلال أحدث تصريحاته المتعلقة بشأن القدرة الإنتاجية بشكل عام عن السبب وراء قلت الكميات الموجودة من الألبان في السوق المصري، وحقيقة الارتفاعات الحالية والمتوقعة مع دخول العام القادم بالإضافة إلى السبب في ضعف الكمية المعروضة في جميع المحافظات، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.

أخبار مصر اليوم السبت 23/12/2017: توقعات الخبراء لأسعار العقارات في 2018

أكد الخبير العقاري السيد بهاء في تصريحاته المتعلقة بخصوص أسعار العقارات المتوقعة في عام 2018، أن هناك العديد من القفزات الجديدة التي اقتحمت السوق المصري حاليا والتي يتوقع أن تستمر خلال الفترة القادمة، ولهذا أشار الخبير العقاري إلى الإجراءات الجديد التي تقررت من قبل العديد من الشركات من أجل انعاش السوق، ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى زيارة المقال الرئيسي من هنا.