محافظ القاهرة إدراج 40 أتوبيس بطابقين “سيتي باص” بالقاهرة بداية 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها محافظ القاهرة اليوم الموافق يوم السبت الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 المهندس “عاطف عبدالحميد” حيث أعلن على إدخال أربعين أتوبيس بطابقين في بداية عام 2018، والتي تعد من الوسائل الهادف على تخفيف المشاكل المرورية بالإضافة لاستيعابها عدد أكبر من الركاب.

ومن المقرر أن يتم إدراج الأتوبيسات الجديدة في بداية العام الجديد 2018 بواقع اثني عشر أتوبيس، وتكون سعة الأتوبيس الواحد سبعين راكب، ومن المتعين أيضا أن يتم توزيع الأتوبيسات على الخطوط التي تعد أكثر كثافة.

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يجدر هنا الإشارة أنه قد تم الإعلان من قبل العديد من الجهات المسؤولة على مدار الأعوام السابقة على إدراج الأتوبيسات بالطابقين في محافظة القاهرة ومنها ما تم الإعلان عنه من قبل “هيئة النقل العام” على أن يبدأ في العام الجاري 2017 إدراج ثلاثمائة وثلاثين أتوبيس يتضمن هذا العدد عشرة أتوبيسات يتكونون من طابقين، وعشرة مفصلية بديل لترام “رمسيس/ روكسي” وعشرة أتوبيسات لذوى الاحتياجات الخاصة على أن يكون هذه الأتوبيسات مزودة بسلالم مخصصة لسهولة الحركة لمساعدة هذه الفئة، إلا أن الأتوبيسات ذات الطابقين لم تدرج بالفعل في محافظة القاهرة.

وصرح أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر الدكتور “إبراهيم مبروك” قائلاً “إن محافظة القاهرة المليونية يوجد بها بملايين المركبات التي تتحرك داخلها بصورة يومية”، وأضاف أن إدراج 40 أتوبيس إلى اتوبيسات وزارة النقل المصرية إذا كان حقيقي هذا الأمر فإن هذا يعد إضافة مميزة جداَّ لجمهورية مصر العربية، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر متبوع بزيادات أخرى حتى تلبي احتياجات المواطنين الذي يستخدمون شبكة المواصلات بصفة يومية، وخصوصاً أن عدد الأتوبيسات المقرر طرحها سوف تكون قليلة جداَّ بالنسبة لاحتياجات المواطنين.

وأعلن نقيب المرشدين السياحيين الدكتور “باسم حلقة” أن فكرة أتوبيس بطابقين التي تسمى “سيتي باص” تعد أمر إيجابي، تأجر كثيراً تطبيقه في جمهورية مصر العربية وخصوصاً مع حالة الزحام المروري الحالي، بالإضافة إلى قيام أتوبيس سيتي باص بدعم السياحة في مصر وإضافة تجميل إلى صورة مصر العربية في عين السياح الزائرين.

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