“أبو طالب” يقدم مشروع قانون “الخضوع الطبي لتحليل كشف متعاطي المخدرات”

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تابع موقع مصر 365 قيام عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب “خالد أبو طالب” بتقديم مشروع قانون “الخضوع الطبي لتحليل كشف متعاطي المخدرات” وما في حكم المخدرات والمؤثرات على الصحة النفسية والعقلية، ويقضي القانون بالعمل على إنشاء هيئة تكون مستقلة تكون خاضعة لإشراف “وزارة الصحة والسكان المصرية” تحت مسمى “الهيئة العامة لتحليل وبحوث مكافحة المخدرات” أما بشأن تنظيمها واختصاصاتها فيكون القرار تابع إلى رئيس مجلس الوزراء المصري خلال 3 أشهر من إصدار القانون.

وشمل نص مشروع القانون على 12 مادة، المادة الأولى والتي جاء بها القيام على إنشاء الهيئة تحت مسمى “الهيئة العامة لتحليل وبحوث مكافحة المخدرات” يصدر بشأن تنظيم عملها وعمل فروعها واختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري خلال 3 أشهر من إصدار القانون، أما المادة الثانية فقد نصت على اختصاصات الهيئة وهي إجراء البحوث العلمية المتصلة بطرق علاج الإدمان وأساليب العلاج الحديثة والتعاون مع الجامعات وكذلك المعاهد وكذلك الجهات المعنية بمكافحة الإدمان والمخدرات.

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وشمل أيضا نص القانون على المادة الثالثة التي تضمن على تعريف المخدرات في مفهوم القانون التي يتضمن العقاقير وكذلك الجواهر، والمواد الواردة بالجداول المرفقة في “قانون المخدرات”، وتضمن المادة الرابعة من نص مشروع القانون أن القانون يخاطب ويلزم بجميع أحكامه الجهات التالية وكذلك العاملين فيها والمتعاقدين، وكذلك المكافأة الشاملة، وهم جميع العاملين في الوزارات وكذلك الهيئات والمحافظات والإدارة المحلية والمصالح الحكومية والشركات القابضة والتابعين لها، و المخاطبون بأحكام القوانين بالهيئات القضائية، والشرطة وجميع العاملين بالدولة، والنقابات, المجالس النيابية والمحلية ورؤساء وأعضاء النوادي الرياضية ومراكز الشباب، والنقابات العامة.

وتضمنت المادة الخامسة من نص مشروع القانون على التزام الهيئة العامة للتحاليل وبحوث مكافحة المخدرات بإجراء تحليل دوري سنوي لجميع الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، والمادة السادسة يجوز لمن يظهر تحليله عن تعاطي المخدرات أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال شهر من تاريخ إخطاره بنتيجة التحليل، والمادة السابعة التي تقتضي بإيقاف أي شخص عن العمل بقوة هذا القانون مع وقف صرح جميع المستحقات المالية من جهات العمل في حال تعاطي الموظف أو العامل للمخدرات.

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