بالفيديو.. خطة البرلمان تؤكد أن الاستغناء عن العاملين في الدولة شائعة ينشرها أعداء الوطن

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يروج العديد من الأشخاص في الوقت الحالي العديد من الشائعات وأكدوا على أنه سوف يتم الاستغناء عن الموظفين والعاملين في الدولة، لذلك فقام وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب النائب ياسر عمر بالتأكيد على أن هذه مجرد شائعات وينشرها المخربين للدولة، ويوجد العديد من الأشخاص الذين يريدون إثارة الفتن والشائعات بين جميع المواطنين المصريين.

كما أنه أيضاً أكد أن الإصلاح الإداري والهيكلة ليس معنى ذلك أن يتم الاستغناء عن العاملين في الدولة والموظفين، وهي من الشائعات المنتشرة خلال هذه الأيام وقام العديد من الأشخاص المروجين للشائعات بنشر هذه الشائعة الذي تعمل على انتشار البلبلة في البلد وبين جميع المواطنين، وأيضاً تساعد على انتشار الفوضى بين الكثير من الأشخاص في مصر.

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وأشار أيضاً النائب ياسر عمر خلال مداخلة تليفونية له في برنامج 90 دقيقة والذي يتم إذاعته عبر قناة المحور، والذي قد نشرته “البلد نيوز” إلى أن الدولة تقوم بعمل وتقديم العديد من المسابقات في العديد من القطاعات مثل الضرائب والجمارك، وهذا يكون لإعادة توزيع جميع المواطنين على العديد من القطاعات المختلفة التي يبحث عنها جميع الموظفين في جميع الأعمال.

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جديراّ بالذكر أيضاً أنه أضاف أن المعدل الخاص بالنمو في زيادة مستمرة وهذا ما يبحث عنه دائماً جميع المسئولين، وأيضاً أن نسب البطالة تنحفض كثيراً عما كانت عليه سابقاً وهذا لما توفره الدولة من فرص عمل متاحة أمام الشباب، ويتم العمل والبحث الدائم وراء تقديم الكثير من فرص العمل التي تجعل الاقتصاد في أعلى وأفضل مستوياته.

يذكر أيضاً أن النائب ياسر عمر وكيل اللجنة الخاصة بـ الخطة والموازنة العامة داخل مجلس النواب، قام بتوضيح أن هناك نوعاً من التدريب التأهيلي لبعض موظفي الحكومة، وهذا يكون للاستفادة من خبراتهم والحصول على أفضل النتائج الهامة والأساسية داخل جميع الوظائف، ويتم تخصيص العديد من التدريبات المتعددة والمتقدمة داخل جميع الوظائف الحكومية

وتمت الإشارة إلى أنه يوجد هناك الكثير من المبالغ المخصصة للتدريب وعمل حسابات هامة للموازنة القادمة، ويتم تقديم العديد من العناصر الهامة والأساسية داخل جميع الوظائف الحكومية، وهذا لزيادة الكوادر الخاصة بجميع الموظفين الحكوميين في جميع الوظائف الحكومية دائماً.